El dirigente chavista Diosdado Cabello estaría promoviendo a su hija, Daniella Cabello, como una de las posibles figuras del oficialismo para unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.

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Así lo señala un reportaje publicado por The New York Times, que describe movimientos internos dentro del chavismo para preservar su influencia política en un eventual escenario de transición.

De acuerdo con el diario estadounidense, personas cercanas al entorno de Cabello aseguran que el dirigente considera que su hija podría convertirse en una candidata con mayor proyección electoral que otros dirigentes del oficialismo. El análisis también sostiene que esta estrategia buscaría reforzar la posición del exministro dentro del grupo que actualmente concentra el poder político en Venezuela.

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Actualmente, Daniella Cabello ocupa el cargo de ministra de Turismo y en los últimos meses ha ganado protagonismo dentro del Gobierno venezolano, luego de asumir responsabilidades que ampliaron su presencia en la administración pública. Su ascenso ha sido interpretado por analistas como una muestra del fortalecimiento del círculo político encabezado por su padre.

¿Diosdado Cabello se estaría acercando a Estados Unidos?

El reportaje también plantea que, según las fuentes consultadas por The New York Times, Cabello habría intentado mejorar los canales de comunicación con Estados Unidos sin perder influencia dentro del oficialismo. Esa estrategia haría parte de los movimientos que distintos sectores del chavismo adelantan ante la posibilidad de cambios en el panorama político venezolano.

Aunque el nombre de Daniella Cabello aparece mencionado como una eventual opción para representar al oficialismo, ni ella ni Diosdado Cabello han anunciado una aspiración presidencial ni existe una candidatura oficial. El escenario descrito corresponde a versiones atribuidas por el diario estadounidense a personas cercanas al Gobierno venezolano y no a una decisión confirmada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El informe surge en medio de las discusiones sobre el futuro político de Venezuela y de las tensiones internas que, según distintos análisis, atraviesa el chavismo para definir quiénes asumirán el liderazgo del movimiento en los próximos años.