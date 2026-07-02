La gestión de Diosdado Cabello durante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela despertó una fuerte reacción en Estados Unidos. Varios congresistas republicanos de Florida cuestionaron su presunta actuación durante las labores de rescate y uno de ellos incluso pidió que sea capturado y llevado ante la justicia estadounidense.

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Esas críticas surgieron después de que se difundiera un video en el que, presuntamente, el ministro del Interior venezolano discute con integrantes de un equipo de rescate estadounidense que participaba en las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.

Congresistas estadounidenses piden captura de Diosdado Cabello

El congresista Carlos Giménez fue el más contundente. En un mensaje publicado en su cuenta de X escribió:

“Mientras Estados Unidos aumenta su presencia en Venezuela, deberíamos capturar al matón Diosdado Cabello y llevarlo ante la justicia. Está obstaculizando la ayuda para los afectados del terremoto”.

En otra publicación agregó que Cabello “debe ser entregado para enfrentar la justicia estadounidense lo antes posible” y sostuvo que el dirigente chavista estaría impidiendo las operaciones de rescate y debería responder por sus presuntos crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart compartió el video del incidente y afirmó que “es hora de que Diosdado Cabello sea extraditado desde Venezuela para enfrentar la justicia por sus crímenes”.

A su vez, la representante María Elvira Salazar pidió que las autoridades venezolanas permitan el ingreso sin restricciones de la ayuda internacional y escribió que “el pueblo de Venezuela necesita equipos de rescate, ayuda humanitaria y esperanza, no más obstáculos”. También aseguró que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben permitir que la asistencia llegue a las personas afectadas por los terremotos.

Hasta el momento, Cabello no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de los congresistas estadounidenses ni sobre las acusaciones relacionadas con un supuesto bloqueo a las labores de rescate.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.