El dramatismo sigue en Venezuela. Luego del devastador terremoto que dejó miles de víctimas mortales, las personas del vecino país siguen en incertidumbre, luego de un extraño fenómeno natural que se presentó durante el cierre de la tarde de este martes 30 de junio.

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Todo se dio porque el atardecer dejó un cielo rojizo que en un inicio tuvo una escena espectacular, pero que con el pasar del tiempo parecía una toma de una película apocalíptica. En un punto el color pasó a un tono mucho más intenso que tiñó las nubes, lo que parecía un momento de terror.

#AHORA Cielo rojizo en Caracas. Ya esto pasó de ser hermoso, a ser escalofriante. pic.twitter.com/X4ZcoBXSHL — Robert Lobo (@RobertLobo_) June 30, 2026

El misterioso efecto se presentó en ciudades como Barquisimeto y Caracas, la cual fue una de las principales afectadas por el durísimo temblor. Muchas personas se fueron con teorías conspirativas y asociaron el fenómeno con una manifestación divina o, inclusive, infernal.

Sin embargo, ese tono rojizo, parecido al del fuego o hasta sangre, es un candilazo, un fenómeno natural que suele ocurrir al amanecer o atardecer de un día. Se da cuando el sol brilla con intensidad al salir u ocultarse, lo que causa un efecto de luz con colores fuertes y que se dispersan por la atmósfera.

Aquí, más imágenes del fenómeno que hubo en el cielo de Venezuela:

🇻🇪 Escalofriante: así luce hoy el cielo de Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/PhblspSsuO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Usuarios en X reportan que así se vio el atardecer en Caracas, totalmente rojizo.@grok, ¿nos puedes explicar este fenómeno? pic.twitter.com/Slc7EPo29t — Guillo (@codiguillos) July 1, 2026

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.