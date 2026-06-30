Seis días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela, la emergencia continúa dejando un panorama cada vez más crítico. Mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda entre los escombros, el balance oficial de víctimas sigue aumentando y la comunidad internacional encendió las alarmas por el deterioro de la situación humanitaria. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que el número de fallecidos ascendió a 1.943.

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Además de las víctimas mortales, las autoridades reportaron 10.571 personas heridas y 15.866 damnificados como consecuencia del desastre que golpeó con fuerza varias zonas del norte del país, especialmente en el estado La Guaira. Las cifras continúan cambiando a medida que avanzan las labores de rescate y las autoridades consolidan la información de las zonas afectadas.

Acnur alertó que la emergencia humanitaria empeora tras los terremotos

En medio de la tragedia, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtió que las condiciones para miles de familias se deterioran rápidamente. El organismo explicó a CNN: “La organización está respondiendo con tiendas de campaña para dar refugio a las familias cuyas casas fueron destruidas o dañadas. Los artículos de ayuda de emergencia, como lámparas solares, mantas y colchones, están llegando a quienes más los necesitan”.

Jorge Rodríguez también entregó un nuevo balance sobre las personas que lograron evacuar las zonas más afectadas el día de los terremotos. El funcionario aseguró que en Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira, había cerca de 30.000 personas cuando ocurrió la emergencia y que aproximadamente 13.400 consiguieron salir de esos sectores durante las primeras horas posteriores al sismo.

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Las autoridades también actualizaron el número de personas encontradas con vida entre los escombros. El primer día fueron rescatadas 2.407 personas, el segundo 2.973, el tercero 731 y el cuarto 345. En el quinto día solo se reportaron cuatro rescates y durante la sexta jornada los organismos de emergencia lograron salvar a un bebé, uno de los pocos sobrevivientes hallados en las últimas horas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.