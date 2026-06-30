La cifra de víctimas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que el balance oficial ascendió a 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas, lo que convierte esta emergencia en una de las peores tragedias que ha enfrentado el país en décadas.

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Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez informó además que 6.461 personas han sido rescatadas con vida. Explicó que, en las primeras horas posteriores al desastre, entre 13.400 y 13.500 ciudadanos lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares, antes de la llegada de los equipos especializados.

El funcionario hizo un llamado a mantener las labores de búsqueda, al señalar que todavía existe la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. “Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, expresó.

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Las autoridades también entregaron un balance sobre los daños materiales. Según Rodríguez, 855 edificios sufrieron afectaciones por el terremoto, de los cuales 189 colapsaron por completo. Además, se estima que cerca de 30.000 personas, entre residentes y turistas, se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira, el más golpeado por la emergencia.

Desde el momento del sismo se han registrado 689 réplicas, mientras más de 3.300 rescatistas provenientes de 27 países, bajo la coordinación de la ONU, participan en las operaciones de búsqueda y atención a las víctimas. Paralelamente, una evaluación preliminar de la Nasa, basada en imágenes satelitales, estima que cerca de 58.870 edificaciones pudieron haber resultado dañadas o destruidas en toda la región afectada.

El doble terremoto ya es considerado el más mortífero ocurrido en Venezuela durante el último siglo. La tragedia supera ampliamente el sismo de 1967, que dejó 245 fallecidos, y revive el recuerdo del deslave de 1999 en La Guaira, una de las mayores catástrofes naturales registradas en la historia del país.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.