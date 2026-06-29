Venezuela está viviendo momentos muy complicados desde el pasado miércoles, puesto que desde que se presentaron los dos terremotos, Caracas y La Guaira ha sido todo un centro de tragedia por la cantidad de personas fallecidas, heridas y damnificadas que quedaron.

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De hecho, los ciudadanos agradecen cualquier ayuda, teniendo en cuenta que no hay luz, la comida se acaba y se necesita de muchas personas para mover los escombros porque las labores de búsqueda y recuperación de personas sigue más activa que nunca.

En medio de ese contexto, la que apareció fue María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, quien subió un video a sus redes sociales asegurando que está lista para volver a su país, pero por culpa de las decisiones del régimen no ha podido llegar.

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“Queridos venezolanos, estoy en la Ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso para afrontar esta tragedia como lo hace una familia: unida”, dijo María Corina Machado.

Sin embargo, aseguró que ahora está pendiente de que el régimen abra el espacio aéreo, ya que esto no es solo por ella, sino para que lleguen las ayudas de todas partes del mundo y así miles de personas se puedan ver beneficiadas.

Este fue el mensaje completo:

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Cabe recordar que Machado, luego de varios meses de clandestinidad, salió de Venezuela el 9 de diciembre de 2025 en una operación encubierta en la que viajó en lancha, bote y avión para llegar a Oslo, Noruega, y así recibir su Premio Nobel de la Paz.

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Desde entonces, la líder opositora había estado en Europa, pero tomó la decisión de regresar para ayudar a su pueblo en este complicado momento que vive luego de los terremotos que se vivieron el pasado miércoles.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.