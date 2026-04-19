María Corina Machado tuvo un emotivo encuentro con varios de sus seguidores en España, quienes se congregaron para recibirla y felicitarla por recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Este es un reconocimiento que se otorga a quien se considera con méritos por sus servicios.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Heroína”: Paloma Valencia sostuvo llamada con María Corina Machado y la llenó de elogios)

Después de recibir la condecoración, la líder opositora del régimen en Venezuela salió a un balcón de la Puerta del Sol, la plaza principal de la capital española. Allí, miles de simpatizantes de Machado fueron a apoyarla y a felicitarla por el premio que obtuvo.

En video quedó el momento en el que se ve la plaza a reventar, mientras la ganadora del Nobel de paz saludaba a quienes fueron a verla. Ella estaba acompañada de su hija y otros aliados, mientras los seguidores gritaban al unísono: “Libertad, libertad”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Infobae España (@infobaeespana)

María Corina Machado tuvo una agenda apretada en España, luego de reunirse con líderes políticos de ideología conservadora. No obstante, aseguró que no iba a reunirse con el presidente de ese país, Pedro Sánchez, por las diferencias marcadas en la cumbre progresista que se llevó a cabo en Barcelona.

A su vez, la líder opositora confirmó que está ultimando detalles para su regreso a Venezuela, a la que no ha regresado desde que Nicolás Maduro cayó de su régimen. Además, ella agregó que lo está gestionando con el gobierno de Estados Unidos y dejó un mensaje de agradecimiento a Donald Trump.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.