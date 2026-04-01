En medio de un evento de campaña en Popayán, la candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo una videollamada con la líder venezolana María Corina Machado, en un gesto que no pasó desapercibido en el escenario político. El contacto se dio durante una de las actividades más tradicionales de la Semana Santa en la capital del Cauca.

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La conversación ocurrió en el marco de la Procesión del Turista, donde Valencia aprovechó para destacar públicamente el respaldo de Machado y enviar un mensaje sobre la situación democrática en la región.

La candidata no escatimó elogios hacia la dirigente venezolana y expresó: “Agradezco a nuestra heroína María Corina Machado por su llamada de esta tarde. Es muy valioso contar con la colaboración de todo su equipo para cuidar la democracia en Colombia. Su coraje y liderazgo son fuente de inspiración para todos”.

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Agradezco a nuestra heroína @MariaCorinaYA por su llamada de esta tarde. Es muy valioso contar con la colaboración de todo su equipo para cuidar la democracia en Colombia. Su coraje y liderazgo son fuente de inspiración para todos. pic.twitter.com/v9YbNMxql4 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 1, 2026

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Durante el diálogo, Valencia reiteró su admiración: “Contar contigo siempre será un honor muy grande; por ti no tenemos sino toda la admiración, reconocimiento y la inspiración que es demasiado importante para Latinoamérica y a todos nos llena de ilusiones, de esperanza y de fuerza”.

El acercamiento entre ambas líderes podría tener eco en la campaña, especialmente entre sectores que ven en la política venezolana un espejo de advertencia para Colombia. Por ahora, el mensaje dejó ver afinidad ideológica y una apuesta por sumar apoyos en medio de la contienda electoral.

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