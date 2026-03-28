El panorama electoral en Colombia sigue al filo de la navaja para la primera vuelta del próximo 31 de mayo. A un poco más de dos meses para la gran cita con la democracia, Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto, de acuerdo con una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que dio a conocer El Tiempo.

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Por su parte, los principales opcionados para competir contra el aspirante del Pacto Histórico en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, siguen en una disputa bastante pareja… y literalmente. El líder del movimiento ‘defensores de la patria’ y la cabeza del Centro Democrático están en empate técnico, según el sondeo dado a conocer este sábado 28 de marzo.

Resultados de encuesta de El Tiempo, con Cepeda liderando y empate de Valencia y De la Espriella

De acuerdo con Guarumo y Ecoanalítica, la medición evaluada entre el 19 y 25 de marzo puso al representante del oficialismo a la cabeza con un resultado del 37,5 %. Lo llamativo del resultado está en quién disputaría una hipotética segunda vuelta con el exsenador de izquierda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

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En segundo lugar está el reconocido abogado y José Manuel Restrepo con un 20,2 %, pero la candidata uribista y su fórmula, Juan Daniel Oviedo, están terceros con el 19,9 % de los resultados, para una diferencia del 0,3 % entre ambos.

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Tal resultado refleja una división en los simpatizantes de la derecha en Colombia para primera vuelta, que mostraron una afinidad prácticamente igual por ambos aspirantes. Si los resultados electorales son similares a los de la encuesta de El Tiempo, Valencia o De la Espriella darían un golpe de autoridad para la segunda vuelta, ya que los resultados de ambos suman un 40,1 % si deciden apoyar a quien llegue a esa instancia, por lo que Cepeda tendría que mover fichas para sumarse más votos.

Después de los candidatos con aspiraciones reales de llegar a la Casa de Nariño (si se toma en cuenta los diversos sondeos en el país) está el voto en blanco con un 11 % de los encuestados. Más abajo están Sergio Fajardo y Claudia López con 3,9 % y 2,3 % respectivamente.

Quien salió más beneficiada en el resultado de Guarumo fue, sin duda alguna, Paloma Valencia, luego de crecer 13 puntos en su intención de voto en comparación con el sondeo de enero, cuando tenía un 6,9 %. Este crecimiento responde al apoyo que recibió la ‘Gran consulta por Colombia’ del 8 de marzo, en la que la candidata ganó en su coalición.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.