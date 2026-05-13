Tras lo que promete ser una intensa jornada electoral el próximo domingo 31 de mayo, los colombianos permanecen atentos para conocer quién será el sucesor en la Casa de Nariño. La gran incógnita de esa jornada no es solo quién liderará los escrutinios, sino si los votos serán suficientes para definir la Presidencia en primera vuelta o si el país deberá acudir nuevamente a las urnas.

Sigue a PULZO en Discover

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, dio un parte de tranquilidad y eficiencia sobre el procesamiento de los datos. Según el funcionario, el despliegue tecnológico y humano de la entidad permitirá que el país tenga certezas mucho antes de lo previsto en años anteriores.

De acuerdo con las proyecciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se espera que sobre las 8:30 p. m. del domingo 31 de mayo se conozcan los resultados precisos de las votaciones. A esa hora, el preconteo debería estar lo suficientemente avanzado como para establecer qué pasará con los candidatos que están liderando las encuestas (Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella).

Lee También

“Pensamos que después de las 8:30 p. m. ya podemos tener datos muy precisos, tendencias claras de cuáles son las personas que obtienen las mayorías en Colombia y si hay o no segunda vuelta”, mencionó Penagos en entrevista con Blu Radio.

Para evitar retrasos y garantizar la agilidad en la entrega de la información, la entidad decidió duplicar las capacidades operativas para este proceso electoral. Este fortalecimiento busca que el flujo de datos desde las regiones hacia el centro de procesamiento nacional sea constante y sin interrupciones.

Ante las dudas de diversos sectores sobre la fiabilidad del sistema, Penagos fue enfático en señalar que el proceso cuenta con acompañamiento externo para blindar la confianza ciudadana.

“La Registraduría puede garantizar absoluta transparencia. De hecho, los software de la Registraduría y los códigos fuente están siendo auditados por una firma internacional”, puntualizó el Registrador.

¿Qué sigue después de las elecciones del 31 de mayo?

Si alguno de los candidatos logra obtener la mitad más uno de los votos válidos, será proclamado como el nuevo mandatario de los colombianos. De lo contrario, los dos aspirantes con las votaciones más altas deberán enfrentarse en una segunda vuelta.

Independientemente del escenario, el cronograma constitucional se mantiene firme: el nuevo presidente electo tomará posesión de su cargo y llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, iniciando un nuevo periodo de cuatro años. Por ahora, el país aguarda el boletín oficial que defina el rumbo político de la nación.

* Pulzo.com se escribe con Z