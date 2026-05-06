La Registraduría confirmó que designará a cerca de 850.000 ciudadanos para desempeñar esta labor. La selección se hace a través de un sorteo electrónico que cruza las bases de datos de empresas privadas, entidades públicas y universidades para conformar las mesas en todo el país.

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Para los interesados, el calendario oficial ya tiene una fecha clave: a partir del próximo 7 de mayo, la consulta pública estará habilitada. Los ciudadanos podrán verificar su estado ingresando su número de cédula en la página web oficial de la entidad.

Es vital realizar esta consulta de manera proactiva entrando en este enlace de la Registraduría, ya que el desconocimiento de la citación no exime de la responsabilidad ni de la multa.

Ejercer como jurado de votación no es una invitación, es un mandato legal. Bajo el Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), este cargo es de forzosa aceptación. Las consecuencias de ignorar el llamado varían según el perfil del ciudadano:

Empleados privados e independientes: la sanción económica por inasistencia o abandono de la mesa puede alcanzar hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Con el ajuste proyectado, esta cifra podría llegar a los 17’509.050 pesos.

(SMLMV). Con el ajuste proyectado, esta cifra podría llegar a los 17’509.050 pesos. Funcionarios públicos: en este caso, la ley es más severa a nivel administrativo, estableciendo la destitución del cargo como consecuencia por no cumplir con el servicio civil.

El compromiso demanda presencia total desde las 7:30 a. m. del día de los comicios y se extiende hasta que finalice el conteo total de votos y la entrega de pliegos electorales.

¿Cuáles son las causales de exoneración para ser jurado de votación en Colombia 2026?

A pesar de la rigurosidad de la norma, el artículo 108 del Código Electoral y la Ley 163 de 1994 contemplan situaciones excepcionales de “fuerza mayor o caso fortuito” que permiten a un ciudadano ser relevado de esta obligación sin enfrentar castigos.

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De acuerdo con la Registraduría, los motivos admitidos para la exoneración son:

Salud: grave enfermedad del jurado, su cónyuge, padres o hijos. Debe presentarse certificación médica bajo ‘gravedad de juramento’. Luto: fallecimiento del jurado o parientes cercanos (padres, hijos o cónyuge) el día de la votación o en los tres días anteriores. Residencia: no residir en el municipio donde fue nombrado (se prueba con certificado de vecindad). Edad: ser menor de 18 años o mayor de 60 años. Censo electoral: tener inscrita la cédula y votar en un municipio diferente al de la designación. Parentesco: ser pariente (hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) de funcionarios electorales como registradores o delegados en la misma zona. Viajes: tener viajes programados y pagados con anterioridad a la fecha del sorteo de jurados.

¿Cómo presentar excusa para ser exonerado de ser jurado de votación en Colombia 2026?

Si usted se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, el trámite para evitar la sanción no es automático ni se hace solo por Internet. Requiere una gestión administrativa directa:

Identifique la oficina: debe acudir presencialmente a la sede de la Registraduría (Municipal, Especial o Distrital) que realizó el nombramiento.

Redacte el documento: presente un escrito formal explicando detalladamente los hechos que le impiden asistir.

Adjunte pruebas: este es el punto más crítico. Debe anexar soportes físicos como actas de defunción, tiquetes aéreos comprados antes del sorteo, o certificados médicos expedidos por una EPS acreditada.

Oportunidad: la documentación debe radicarse de manera inmediata tras conocer la designación o al ocurrir el imprevisto.

¿Qué beneficio tiene ser jurado de votación para elecciones en 2026?

No todo son restricciones. Quienes cumplan con su deber como jurados de votación tienen derecho, por ley, a un día de descanso compensatorio remunerado. Este beneficio debe hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la elección, previo acuerdo con el empleador.

Recuerde que este servicio es fundamental para la transparencia del sistema electoral colombiano y su participación asegura que cada voto sea contado correctamente.

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