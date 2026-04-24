El Congreso de la República ha encendido oficialmente los motores para una de las elecciones más determinantes del cuatrienio: la del próximo Contralor General de la República. Este cargo, que tiene la responsabilidad de vigilar hasta el último centavo de las finanzas del Estado y liderar la lucha contra la corrupción, ya tiene a sus primeros “punteros” tras conocerse los resultados de la prueba de conocimientos realizada por la Universidad de Cartagena.

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En una carrera que empezó con 244 aspirantes, el nombre de Carlos Mario Zuluaga Pardo ha saltado a la vista de todos al obtener un puntaje casi perfecto: 98 aciertos de 100 posibles. Zuluaga, quien ha tenido un papel protagónico en la actual administración como vicecontralor, parece tener el camino abonado en la parte técnica, seguido de cerca por Julián Mauricio Ruiz (95 puntos) y Karol González Mora (94 puntos), nombres que ya empiezan a sonar con fuerza en los pasillos del Capitolio, según reveló el portal Minuto 60.

La elección del sucesor de Carlos Hernán Rodríguez Becerra —quien termina su periodo este año tras una gestión atípica de solo dos años— no es solo un asunto de exámenes. Aunque la prueba de la Universidad de Cartagena es eliminatoria (exige un mínimo de 70 puntos), el proceso final recae en la votación de la mayoría absoluta del Congreso. Es aquí donde la “independencia” de la que suelen hablar los candidatos se pone a prueba frente a las alianzas de las bancadas, de acuerdo con el citado medio.

Hay que recordar que el periodo del próximo contralor irá desde este 2026 hasta el 2030, lo que significa que el elegido tendrá el poder de fiscalizar no solo el cierre del actual gobierno, sino el inicio y desarrollo de la próxima presidencia. El listado de elegibles, que ya cuenta con los primeros 20 clasificados con puntajes superiores a los 78 puntos, pasará ahora a una fase de entrevistas y preselección, un terreno donde el lobby político suele pesar tanto o más que los conocimientos académicos, según el rotativo.

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El nuevo cuerpo legislativo, que tendrá la responsabilidad de votar el próximo 12 de agosto, carga con el peso de no repetir los errores del pasado. La actual salida de Rodríguez Becerra es consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional que obligó a repetir el proceso, luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de 2022 por vicios de trámite.

Rodríguez, quien en su momento fue elegido con una abrumadora mayoría de 96 votos, dejará el cargo insistiendo en la necesidad de evaluar las causas de la caída en el recaudo tributario y la gestión fiscal. Ahora, el reto para candidatos como Zuluaga, Ruiz y González es demostrar que su eventual llegada al despacho más importante de la Gran Estación no es un pacto de “yo te cuido, tú me cuidas” con los partidos políticos, sino un compromiso real con un país que castiga el derroche en los discursos, pero lo padece en las cifras.

Así quedó la votación, según Minuto 60

PUESTO ASPIRANTE PUNTAJE (/100) 1 Carlos Mario Zuluaga Pardo 98 aciertos de 100 posibles 2 Julián Mauricio Ruiz Rodríguez 95 aciertos de 100 posibles 3 Karol González Mora 94 aciertos de 100 posibles 4 Elisina Ortega Consuegra 93 aciertos de 100 posibles 5 Andrés Castro Franco 90 aciertos de 100 posibles 6 Luis Enrique Abadía García 89 aciertos de 100 posibles 7 Jorge Eliécer Laverde Vargas 88 aciertos de 100 posibles 8 Ana Elena Monsalvo Herrera 85 aciertos de 100 posibles 9 David Alonso Roa Salguero 83 aciertos de 100 posibles 10 Érika Sabogal Castro 83 aciertos de 100 posibles 11 Clara Isabel Vega Rivera 81 aciertos de 100 posibles 12 Carlos Pablo Márquez Escobar 80 aciertos de 100 posibles 13 Daniel Humberto Restrepo Mira 80 aciertos de 100 posibles 14 Edgardo Manuel Román Elles 80 aciertos de 100 posibles 15 Kevin Fontalvo Jordan 80 aciertos de 100 posibles 16 Laura María Ligarreto Barrientos 80 aciertos de 100 posibles 17 Perches Giraldo Campuzano 80 aciertos de 100 posibles 18 William Abel Mercado Redondo 80 aciertos de 100 posibles 19 Myriam Agudelo Flórez 78 aciertos de 100 posibles 20 Pedro Alonso Sanabria Buitrago 78 aciertos de 100 posibles

¿Qué sigue en el proceso?

La Ley 1904 fijó el proceso que debe cumplirse para elegir al contralor general d ela República. Obligatoriamente el sistema tiene que cumplir con la convocatoria, inscripción, lista de elegidos y desarrollo de pruebas.

Con el resultado de los exámenes ya publicado, ahora deben llevarse a cabo entrevistas, conformar la lista de preseleccionados y posteriormente transcurrirá la elección.

La ley que fijó el procedimiento de elección del contralor prohíbe expresamente que los elegidos hayan sido miembros del Congreso de la República o hayan pasado por un cargo público de orden nacional, a excepción de la docencia.

La elección está prevista para el 12 de agosto de 2026, por lo que le corresponderá al nuevo cuerpo legislativo tomar la decisión.

Un contralor de dos años

El saliente contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra es un abogado vallecaucano especialista en Derecho Administrativo y Constitucional.

Rodríguez Becerra fue elegido el miércoles 12 de junio de 2024, durante una sesión plenaria del Congreso de la República para un periodo de dos años.

Esta elección atípica tuvo como antecedente principal el ordenamiento de de la Corte Constitucional que le pidió al Congreso retomar el proceso de selección para ese cargo por cuanto el Consejo de Estado había declarado nula la elección del 2022 por un vicio de trámite, oportunidad en la cual ganó por primera vez también Rodríguez Becerra.

Así estuvo la votación de Rodríguez

El senador conservador Efraín Cepeda fue el escrutador de la votación y quien informó los resulta dos en ese momento:

Carlos Hernán Rodríguez – 96 votos

– 96 votos Luis Carlos Pineda – 1 voto

Carol González – 1 voto

María Fernanda Rangel – 1 voto

Sufragios en blanco – 2 votos

Tras aceptar su cargo, el contralor Rodríguez sostuvo que “la Contraloría General de la República debe ser un órgano caracterizado por su independencia y esa independencia se ve reflejada en la votación que se acaba de obtener de las diferentes bancadas que sin lugar a dudas representan un voto de confianza”.

El funcionario sostuvo en ese entonces que debe existir un compromiso en la lucha contra la corrupción, el derroche y el mal uso de los recursos públicos. “Continuaré liderando una labor incansable de auditoría y control fiscal con independencia”, afirmó.

Es necesario evaluar las causas de la caída nominal del recaudo tributario y determinar si se debe a dificultades en la gestión. Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República

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