El atentado armado registrado en la tarde del 22 de abril de 2026 en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, tuvo como objetivo a Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General de la República y exfuncionaria con experiencia en el ámbito de control fiscal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan rostro del sicario que atentó contra hombre en Usaquén; hombres ayudaron a víctima)

El atentado armado registrado en la tarde del 22 de abril de 2026 en Ciudad Salitre tuvo como objetivo a Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General, quien se movilizaba en una camioneta blindada junto a hija, según informó El Tiempo.

El ataque ocurrió hacia las 5:45 p. m., cuando hombres en motocicleta interceptaron el vehículo en inmediaciones de la calle 25 con carrera 69 y abrieron fuego en repetidas ocasiones. La reacción de los escoltas fue inmediata, lo que derivó en un intercambio de disparos en plena vía pública.

Lee También

#ATENCIÓN | Dispararon en Bogotá contra un vehículo en el que se movilizaba Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General. En el hecho hubo un intercambio de disparos, pero no hay personas heridas.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/2SIFB4FLW6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 23, 2026

Uno de los momentos más críticos del atentado quedó en evidencia con el testimonio de la propia víctima, quien relató que uno de sus escoltas estuvo a punto de recibir un disparo en la cabeza. Según su versión, la rápida reacción del conductor permitió alertar al equipo de seguridad justo cuando los atacantes ya estaban muy cerca.

“Casi le disparan en la cabeza, fue por milímetros. El otro escolta le dijo cuando ya los teníamos encima de nosotros, eran dos motos”, indicó Otero en diálogo con Caracol Radio.

La aspirante aseguró que el impacto no se concretó por cuestión de milímetros, en medio de una escena de alta tensión en la que los agresores se movilizaban en dos motocicletas y actuaron de forma coordinada.

Pese a la gravedad del ataque, Otero ni su esquema de protección resultaron heridos, en parte gracias al blindaje del vehículo y a la reacción oportuna del equipo de seguridad.

Luego del atentado, los responsables huyeron del lugar, mientras las autoridades desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicarlos y esclarecer los móviles del hecho.

Además, la aspirante confirmó que contaba con esquema de seguridad desde hace tiempo debido a amenazas previas, lo que ahora se convierte en un elemento clave dentro de la investigación.

¿Quién es Elvia Isabel Otero, candidata a dirigir la Contraloría?

Elvia Isabel Otero Ojeda, de 65 años, es una abogada con trayectoria en entidades de control fiscal y judicial en Colombia. Actualmente participa como candidata a la Contraloría General de la República, en medio del proceso de selección que adelanta el Congreso.

En su formación académica cuenta con estudios en Derecho, especialización en Derecho Administrativo y maestrías en esta misma área, además de cursar estudios relacionados con políticas anticorrupción, lo que ha marcado su perfil dentro del sector público.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos en distintos organismos de control, con énfasis en funciones de auditoría e investigación. Dentro de su experiencia, se destaca su paso por la Fiscalía, donde asumió roles directivos en varias regiones del país.

También hizo parte de la Auditoría General de la República, donde lideró áreas relacionadas con análisis y seguimiento de recursos públicos, incluyendo la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), enfocada en detectar riesgos de corrupción.

Su nombre ha estado presente en procesos recientes de alto perfil, tanto por su aspiración al cargo de contralora como por controversias y señalamientos que han rodeado su trayectoria, lo que la mantiene como una figura visible dentro del debate sobre control fiscal en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.