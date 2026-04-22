En la tarde de este martes 22 de abril se registró un tiroteo en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, que provocó alarma entre residentes y transeúntes del sector.

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De acuerdo con información preliminar, el hecho involucró un ataque contra un vehículo vinculado a un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de reacción de las autoridades.

Tras el reporte de disparos, unidades de la Policía Metropolitana llegaron al lugar y aseguraron el área mientras avanzaban las verificaciones sobre lo ocurrido. El esquema de seguridad reaccionó de forma inmediata ante la situación, en coordinación con los organismos de control y protección.

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En el barrio Salitre, occidente de Bogotá, fue atacado el vehículo en el que se movilizaba Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General. En el hecho hubo un intercambio de disparos, pero no hubo heridos. pic.twitter.com/r5uPBpPbbu — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 23, 2026

El caso es materia de investigación para establecer el origen del ataque, las circunstancias en las que se presentó y si hubo personas lesionadas o capturas relacionadas con el hecho.

Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras continúan las labores de verificación y recolección de material probatorio.

Noticia en desarrollo…

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