Un hecho que ha causado conmoción se registró en la tarde del lunes 20 de abril en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde una joven estudiante perdió la vida al interior de la institución.

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De acuerdo con información confirmada por autoridades y conocida por el diario El Tiempo, la víctima fue identificada como Laura Andrea Quintero López, estudiante de primer semestre de Matemáticas, quien llevaba apenas tres semanas asistiendo a clases.

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El hecho se registró hacia las 3:45 de la tarde, lo que obligó a la evacuación de estudiantes y personal del campus. Tras lo ocurrido, la universidad decretó duelo institucional y suspendió actividades académicas durante 24 horas.

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A través de un comunicado, la institución señaló que activó los protocolos correspondientes y dispuso canales de apoyo para acompañar a la comunidad educativa.

“Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra comunidad”, indicó la universidad.

Según testimonios recogidos por El Tiempo, Laura Andrea era oriunda del Valle del Cauca y residía en Bogotá junto a sus padres.

Compañeros la describen como una joven “colaboradora, alegre y una gran persona”, cuya muerte ha causado profunda tristeza entre quienes la conocían.

De manera preliminar y extraoficial, se ha mencionado la posibilidad de que la joven enfrentara una crisis personal o dificultades en una relación sentimental, aunque estos aspectos no han sido confirmados oficialmente.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso. La Fiscalía General de la Nación ya contactó a los familiares de la estudiante, mientras que el cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Medicina Legal a la espera de ser entregado.

Asimismo, se revisan dispositivos personales como su celular y computador en busca de información que permita establecer qué ocurrió.

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Desde la representación estudiantil manifestaron que toda la comunidad se encuentra afectada por lo sucedido y señalaron la necesidad de fortalecer las herramientas de acompañamiento emocional para prevenir este tipo de situaciones.

En paralelo, a través de redes no oficiales, se ha convocado a una velatón en memoria de la estudiante, como muestra de solidaridad y duelo colectivo.

El caso continúa bajo investigación mientras familiares, amigos y compañeros intentan asimilar la inesperada pérdida.

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