Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alertas en el sistema de transporte masivo de la capital. Un bus de Transmilenio que cubría la ruta D20 fue blanco de un robo en horas de la tarde, en un punto cercano a la estación Calle 39, en el centro de Bogotá.

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Según reportes ciudadanos, varios delincuentes abordaron el vehículo y, utilizando armas blancas, intimidaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 p. m. de este martes 21 de abril, según informó el periodista y escritor Alejandro Villegas.

Los responsables descendieron del articulado antes de llegar a la estación Calle 39, lo que dificultó una reacción inmediata por parte de las autoridades. La situación volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad dentro del sistema.

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🔴🔴 #Atención Bus de @TransMilenio D20 acaba de ser asaltado con cuchillos. Delincuentes se bajaron antes de la estación calle 39. Robo antes de las 7 pm @CarlosFGalan @SeguridadBOG — Alejandro Villegas O (@Villegasalejo) April 22, 2026

A través de redes sociales, ciudadanos hicieron un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Seguridad de Bogotá para reforzar los controles y la presencia policial en rutas con mayor riesgo.

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