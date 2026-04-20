En medio de los hechos impactantes en Bogotá, Transmilenio quedó en la mira debido a complicaciones que provocaron el cierre de cuatro de sus estaciones en un punto concurrido como lo es la calle 26.

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Manifestaciones provocaron el cierre de las estaciones Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria y Corferias, de acuerdo con el primer reporte de las 11:51 a. m.

La movilidad tuvo un leve alivio gracias a que a las 12:37 p. m. se confirmó la reapertura de Ciudad Universitaria y Corferias, pero todavía sin la operación de Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

Lo impactante del caso es que el sistema de transporte masivo de la capital colombiana confirmó a la 1:16 p. m. que se reportó a 28.887 usuarios afectados este lunes 20 de abril de 2026, en un caso que no pasó desapercibido en pleno inicio de semana.

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En ese mismo informe, explicó que se mantienen los desvíos para los servicios BK23, HK54 y LK10 sobre la troncal NQS, además de que la Ruta Fácil 3 continúa con retorno en el interconector de la calle 26.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que ese punto es uno de los que sirve para el tránsito hacia el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, clave no solo para vuelos locales sino internacionales.

Esta fue la publicación de Transmilenio con el reporte de la 1:16 p. m.

⏰ #TMAhora (1:16 p. m.) 🔄 Actualización 👥 Usuarios afectados: 28.887 📍 Av. Calle 26 con carrera 27 🔄 Se mantienen los desvíos para los servicios BK23, HK54 y LK10 sobre la troncal NQS.

🔁 La Ruta Fácil 3 continúa con retorno en el interconector de la calle 26. 🚫… pic.twitter.com/ujs4QGwAc2 — TransMilenio (@TransMilenio) April 20, 2026

¿Qué hacer ante el cierre de una estación de Transmilenio?

Ante el cierre de una estación de Transmilenio en Bogotá, ya sea por obras de infraestructura, mantenimiento preventivo o situaciones de orden público, los ciudadanos deben actuar de manera estratégica para minimizar el impacto en sus tiempos de desplazamiento.

La empresa Transmilenio S.A. y la Secretaría de Movilidad han establecido protocolos claros para orientar a los usuarios durante estas contingencias. Lo principal es mantener la calma y utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para encontrar rutas alternas de forma inmediata.

Para movilizarse eficientemente frente a estas novedades, se deben seguir estas recomendaciones prácticas basadas en las directrices oficiales del sistema:

Consulta de TransMiApp: es la herramienta fundamental para planear el viaje en tiempo real. La aplicación notifica cierres y sugiere servicios troncales o zonales alternativos para llegar al destino.

es la herramienta fundamental para planear el viaje en tiempo real. La aplicación notifica cierres y sugiere servicios troncales o zonales alternativos para llegar al destino. Uso de servicios zonales (SITP): ante el cierre de un punto troncal, el sistema suele reforzar las rutas de buses azules en los paraderos cercanos. Estos vehículos permiten conectar con estaciones operativas aledañas.

ante el cierre de un punto troncal, el sistema suele reforzar las rutas de buses azules en los paraderos cercanos. Estos vehículos permiten conectar con estaciones operativas aledañas. Verificación de redes sociales: las cuentas oficiales en X (antes Twitter) y Facebook ofrecen reportes minuto a minuto sobre el estado de la operación y posibles desvíos de las rutas expresas.

las cuentas oficiales en X (antes Twitter) y Facebook ofrecen reportes minuto a minuto sobre el estado de la operación y posibles desvíos de las rutas expresas. Personal en vía: identificar a los gestores de convivencia y personal de atención al usuario (chaquetas rojas o azules), quienes están capacitados para indicar los paraderos provisionales habilitados durante el cierre.

identificar a los gestores de convivencia y personal de atención al usuario (chaquetas rojas o azules), quienes están capacitados para indicar los paraderos provisionales habilitados durante el cierre. Transbordos estratégicos: recordar que con la tarjeta Tullave personalizada, los transbordos entre buses zonales o hacia otras troncales tienen un costo de cero pesos dentro de un margen de 110 minutos.

La información sobre estos planes de contingencia proviene de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la gerencia de Transmilenio, entidades que regulan la movilidad capitalina.

Estar informado permite evitar aglomeraciones en estaciones saturadas y garantiza una mejor experiencia de viaje. Es recomendable siempre salir con un margen de tiempo adicional cuando se reporten obras civiles en los carriles exclusivos.

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