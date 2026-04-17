En las últimas horas, Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, murió tras ser atacado con arma blanca al interior de una estación del sistema Transmilenio en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Transmilenio dio detalles del asesinato de estudiante en medio de un atraco en una estación)

El hecho ocurrió en la estación Minuto de Dios, a pocos metros de la sede de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde la víctima cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas.

Según la información preliminar, dos hombres lo interceptaron al momento de ingresar al lugar en un aparente intento de hurto. Durante el ataque, el joven recibió múltiples heridas.

Lee También

Personal del sistema de transporte lo auxilió y coordinó su traslado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

El sistema de transporte informó que activó los protocolos de atención y que colabora con las autoridades en el esclarecimiento del caso. Por su parte, la institución universitaria lamentó la muerte del estudiante y solicitó avances en la investigación.

El proceso está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad en la zona. Una de las hipótesis apunta a un intento de robo, aunque esta línea aún no ha sido confirmada oficialmente.

En redes sociales circula una fotografía del joven, difundida por allegados, en la que aparece sonriente. La imagen ha sido utilizada para su identificación y referencia en medio del avance del caso.

#BOGOTÁ. Murió Fredy Santiago Guzmán Cárdenas tras un ataque con arma blanca en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, loc/Engativá. Delincuentes ingresaron a la estación irregularmente a robar; el joven de 19 años estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas en… pic.twitter.com/Rzp4UTOuR2 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 18, 2026

¿Qué dijo la Uniminuto sobre crimen de estudiante en Transmilenio?

La universidad, a través de un comunicado, la institución expresó su pesar por la muerte del joven y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, compañeros y docentes. En el pronunciamiento, la universidad destacó que Guzmán Cárdenas apenas iniciaba su proceso de formación profesional.

“Estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación que permita establecer los responsables de este repudiable hecho”, se lee en parte del comunicado.

Además, la universidad solicitó a las autoridades que se avance con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNIMINUTO Bogotá (@uniminutobogota)

La institución también indicó que se encuentra atenta al desarrollo del caso y que brindará acompañamiento a la comunidad académica frente a lo sucedido.

El proceso investigativo está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la recolección de pruebas, incluida la revisión de cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el hecho.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: