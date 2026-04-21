La movilidad en Bogotá tiene un cambio importante en Transmilenio porque una de las estaciones más concurridas actualmente, que por las obras del Metro presenta un movimiento.

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La estación Flores habitualmente está ubicada sobre la Avenida Caracas, entre las calles 67 y 69, puntos que ahora tienen una modificación importante sobre la que se conocieron algunos aspectos determinantes.

Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de Transmilenio, indicó cómo funcionará la estación Temporal Flores, que entra en operación desde el 25 de abril en la avenida Caracas entre calles 64 y 67.

El funcionario explicó que la estación contará con dos vagones y 14 servicios troncales, aunque no señaló específicamente cuáles son y recomendó seguir los canales oficiales del sistema para más detalles.

Cabe recordar que este es el séptimo punto temporal con el que se pretende que se mantenga la conexión de los usuarios mientras avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

¿Cómo llegar a la estación Flores de Transmilenio?

Llegar a la estación Flores del sistema Transmilenio en Bogotá es un proceso sencillo si se conoce la estructura del transporte masivo de la capital. Esta ese encuentra ubicada ahora sobre la Avenida Caracas, ahora entre las calles 64 y 67, conectando sectores vitales como Chapinero y el área universitaria del norte del centro.

Esa ubicación es temporal ya que su ubicación entre las calles 67 y 69 la convierte en un punto de transferencia clave para miles de ciudadanos que se desplazan diariamente por el eje oriental de la ciudad.

Para arribar a este destino de manera eficiente, los usuarios deben considerar su punto de origen y elegir entre las diversas rutas troncales que realizan parada en sus vagones. A continuación, se detallan las instrucciones y opciones principales para su llegada:

Desde el Norte: Puede tomar servicios que circulen por la Autopista Norte o la Avenida Caracas hacia el sur. Rutas como la B13 , 8 o el servicio corriente 1 son opciones frecuentes que sirven a esta zona.

Desde el Sur: los servicios que suben por la Troncal Caracas desde Usme o Tunjuelito, como el H13 o el 3 , permiten un acceso directo a la estación sin necesidad de trasbordos adicionales.

los servicios que suben por la Troncal Caracas desde Usme o Tunjuelito, como el o el , permiten un acceso directo a la estación sin necesidad de trasbordos adicionales. Desde el Occidente: si se encuentra en la Troncal Calle 26 o la Troncal 80, se debe ejecutar un trasbordo en estaciones de intercambio como Avenida Jiménez o Héroes , dependiendo de la configuración de la ruta elegida.

si se encuentra en la Troncal Calle 26 o la Troncal 80, se debe ejecutar un trasbordo en estaciones de intercambio como o , dependiendo de la configuración de la ruta elegida. Acceso Peatonal: la estación cuenta con ingresos habilitados mediante semaforización peatonal sobre la Calle 64, facilitando la entrada segura desde ambos costados de la Avenida Caracas.

La información sobre rutas, horarios de operación y cambios operativos proviene de los canales oficiales de Transmilenio S.A. y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es fundamental verificar el estado del servicio en tiempo real, especialmente durante 2026, debido a las obras de infraestructura que se adelantan en la ciudad.

¿Cuándo acaban las obras del Metro de Bogotá?

La culminación de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá es uno de los hitos más esperados para la infraestructura de Colombia. Según el cronograma oficial establecido por la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor, se proyecta que la fase de construcción y obra civil finalice para que el sistema inicie su operación comercial definitiva en el año 2028.

No obstante, el cronograma contempla etapas previas fundamentales, como el inicio de las pruebas de rodadura de los trenes, las cuales están programadas para comenzar en el primer semestre de 2026.

Actualmente, el proyecto avanza en múltiples frentes de obra que incluyen la construcción del viaducto, el ramal técnico y el patio taller en la localidad de Bosa.

La administración distrital ha enfatizado que para el año 2027 el sistema deberá estar en un periodo de marcha blanca o pruebas técnicas intensivas. Este proceso garantiza que todos los componentes tecnológicos y de seguridad funcionen correctamente antes de recibir a los primeros pasajeros el año siguiente.

La información detallada sobre estos plazos proviene directamente de la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidades que publican informes de avance mensuales.

También se utiliza como referencia técnica el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que supervisa las obras complementarias necesarias para la integración del sistema con el entorno urbano.

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