Una nueva jornada de protestas se registra en Bogotá, esta vez en la calle 80, a la altura de la carrera 73A, donde manifestantes bloquean dos carriles en sentido oriente-occidente. En el punto ya hacen presencia agentes de tránsito, que intentan manejar la situación y evitar mayores afectaciones en la movilidad.

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La manifestación es liderada por estudiantes de Uniminuto, quienes salieron a las calles para rechazar el asesinato de Fredy Santiago, joven perdió la vida en medio de un robo en Transmilenio. Los jóvenes mantienen bloqueada la entrada al sector del Minuto de Dios.

La protesta también impacta el sistema de transporte público. Transmilenio informó afectaciones en la troncal de la calle 80, lo que obligó a tomar medidas para mantener el servicio en la zona.

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De acuerdo con el reporte oficial, se inició un contraflujo para los buses a la altura de la estación Minuto de Dios, debido a la presencia de manifestantes en sentido oriente-occidente. Esta medida busca mitigar el impacto en los usuarios que transitan por este corredor. Sin embargo, la situación llevó a la suspensión temporal de la estación Minuto de Dios.

Cómo ocurrió el asesinato de estudiante de la Uniminuto

Los hechos ocurrieron sobre las 9:35 p. m. del pasado 15 de abril, cuando el joven salía de clases y se dirigía a la estación Minuto de Dios de Transmilenio para tomar el bus hacia su casa. En ese momento, fue interceptado por un delincuente que, según versiones, ingresó por otra de las entradas del sistema con la intención de robarle el celular.

Durante el intento de hurto se presentó un forcejeo y el estudiante fue atacado con arma blanca, lo que le causó heridas de gravedad. Tras la agresión, el responsable escapó hacia el occidente por la calle 80, presuntamente acompañado de otras dos personas.

Familiares del joven señalaron que la atención médica tardó cerca de 45 minutos, tiempo en el que permaneció gravemente herido antes de ser trasladado al Hospital de Engativá. Allí falleció horas después a causa de la pérdida de sangre.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.