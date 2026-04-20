Persisten los problemas de movilidad en Bogotá por cuenta de manifestaciones de vendedores ambulantes en la carrera 30 (NQS), a la altura de la avenida El Dorado. La situación ha provocado bloqueos en este importante corredor vial y afectaciones en la operación de Transmilenio.

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De acuerdo con la más reciente actualización del sistema, con corte a las 3:02 p. m., al menos 82.851 usuarios se han visto perjudicados por los cierres y las alteraciones en el servicio. El punto más crítico se mantiene en la NQS con calle 34, donde continúan las dificultades para la circulación de buses.

Transmilenio informó que varias estaciones siguen fuera de servicio debido a las condiciones de seguridad en la zona. Entre ellas están 7 de Agosto, Movistar Arena, Campín – UAN, Universidad Nacional, CAD, avenida El Dorado, Paloquemao y Ricaurte (NQS).

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Además, se mantienen desvíos en múltiples rutas del componente TransMiZonal, entre las que se encuentran 599, 192, 191, T26, T163, SE14, T11, HB631, HA605, HB608, K319 y HA708, lo que ha complicado aún más la movilidad para los usuarios que dependen de estos servicios.

La entidad señaló que el restablecimiento de la operación dependerá de que mejoren las condiciones de seguridad en el sector, mientras las autoridades atienden la situación con el fin de normalizar el tránsito lo antes posible.

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