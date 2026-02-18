La movilidad en Bogotá vuelve a complicarse este miércoles para quienes transitan por el corredor de la calle 26 (avenida El Dorado). Un grupo de manifestantes protesta a la altura de la Universidad Nacional, provocando un caos vehicular que ya afecta la operación de Transmilenio.

Según el reporte más reciente del sistema, la situación es compleja para los usuarios que se desplazan por esta zona de la capital:

Retornos operativos: las rutas troncales que habitualmente transitan por la calle 26 están haciendo retornos en las estaciones Corferias y Concejo de Bogotá.

Servicios específicos: los buses de las rutas KB16 y KG43 están retornando en la estación CAD, por lo que no hay paso hacia el occidente después de este punto.

SITP: los servicios zonales ya activaron desvíos por vías alternas.

¿Por qué están protestando en la Nacional?

Esta nueva jornada de movilizaciones no es aislada. Los estudiantes de la Nacional se mantienen al margen de las directivas y la reciente orden del Tribunal Superior de Bogotá por el reintegro de José Ismael Peña.

Los estudiantes sostienen que el fallo vulnera la autonomía de la universidad y debilita los procesos democráticos internos, por lo que piden la salida inmediata de Peña de la rectoría.

El pronunciamiento de la asamblea estudiantil también señala que el Consejo Superior Universitario (CSU) tendría que acoger y avalar el mecanismo de elección que sea acordado en la próxima sesión plenaria de la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN).

En materia de movilidad, recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la Calle 53, la Calle 63 o la Avenida Esperanza para evitar quedar atrapados en el trancón, que esta tarde se ha extendido.

