Hay consternación en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá por un lamentable reporte que se dio a conocer este lunes 20 de abril: una joven habría caído desde uno de los edificios de la sede de la calle 74 con carrera 14.

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A Pulzo llegaron diferentes testimonios de personas que estaban en el lugar y manifestaron que una mujer cayó desde una edificación de la institución de educación superior. No se tiene certeza si la víctima se lanzó por su propia voluntad o si se trató de un accidente, así como tampoco se sabe si falleció.

Según reportes en redes, la joven, que sería estudiante, cayó desde el sexto piso del edificio del bloque de derecho. Al lugar llegaron ambulancias y sacaron a las personas de las aulas.

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Hasta el momento, la Sergio Arboleda no se ha pronunciado por lo reportado. Pulzo intentó comunicarse con integrantes del plantel educativo, pero no obtuvo respuesta.

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