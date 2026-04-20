La Universidad Sergio Arboleda confirmó y lamentó el fallecimiento de la joven cayó desde uno de los edificios de la sede de la calle 74 de Bogotá este lunes 20 de abril. A través de un comunicado que enviaron a Pulzo, la institución dio a conocer que se trataba de una estudiante de primer semestre.

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“Su partida conmueve profundamente a esta comunidad académica y la sume en un inmenso dolor”, añadió la Sergio Arboleda.

La universidad había indicado inicialmente que solo cancelaría la jornada académica del resto de este lunes. Sin embargo, anunció que no habrá clases este martes 21 de abril al declararse de luto.

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“Expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”, agregó el instituto educativo, que recordó que tiene disponibles sus canales de apoyo.

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Detalles de la muerte de una estudiante en la Universidad Sergio Arboleda

El incidente se dio cerca de las 4 de la tarde de este lunes, cuando se tuvo el reporte de que una persona se lanzó desde el sexto piso del bloque de derecho y cayó a la plazoleta principal del campus. Aunque no se ha confirmado la causa detrás del incidente, todo apunta a que la joven atentó contra su vida, aunque no se descarta un accidente.

Los estudiantes, profesores y miembros del área administrativa fueron evacuados por bomberos para permitir las respectivas investigaciones de la Policía y el CTI.

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