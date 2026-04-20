La Universidad Sergio Arboleda suspendió las clases de lo que resta de este lunes 20 de abril, luego de un incidente que consternó a la comunidad educativa: una joven cayó aparentemente desde el sexto piso del edificio del bloque de derecho de la institución.

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“Les informamos que las clases de pregrado y posgrado de hoy, 20 de abril de 2026, se cancelan a partir de este momento”, fue el mensaje que publicó la universidad a través de Instagram alrededor de las 4:40 de la tarde. A su vez, el centro educativo afirmó que retomará con normalidad las actividades académicas el martes 21 de abril.

Según los reportes iniciales, la mujer cayó cerca de las 4 de la tarde en la plazoleta principal de la sede de la calle 74, norte de la capital colombiana. No obstante, aún no se tiene certeza si la víctima atentó contra su propia vida o se trató de un accidente.

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Aunque hay información preliminar que confirma el fallecimiento de la joven, que sería estudiante de la institución, las autoridades no han esclarecido si hubo deceso.

La universidad tuvo que ser evacuada por bomberos y hubo la llegada de ambulancias para atender la emergencia que tiene consternada a la comunidad de la Universidad Sergio Arboleda.

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