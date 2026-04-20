Las voces de alerta por una tragedia en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá por un joven que cayó desde uno de los edificios fueron parte de un episodio doloroso para esa comunidad educativa y para la sociedad colombiana.

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El caso se reportó en la tarde de este lunes 20 de abril de 2026 con los hechos de la sede de la calle 74 con carrera 14 (ver mapa), uno de los puntos de alta concurrencia en el norte de la capital colombiana.



Uno de los relatos sobre lo sucedido sirvió para tener alguna referencia de la alerta que se vivió en el establecimiento educativo, sin que aún se conozcan mayores detalles del suceso.

“Algo pasó en la Sergio Arboleda, sacaron a todo el mundo y llegaron ambulancias”, indicó un usuario desde sus redes sociales acerca de esta tragedia con el joven.

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Se desconoce la identidad de la persona fallecida y su relación con la reconocida universidad, además de las causas que llevaron a la caída desde una de las construcciones.

Sin embargo, el relato dejó sobre la mesa la hipótesis de que el joven acabó con su vida, sin que exista alguna clase de fuente que confirme o desmienta la versión.

“Dicen que alguien se sui… al interior de la universidad en Bogotá”, sentenció el usuario en una breve descripción, del caso que por ahora es todo un enigma en un punto de referencia en la ciudad.

Cabe remarcar que este tipo de casos se manejan con especial cautela por parte de las autoridades hasta no establecer los detalles, con el fin de evitar mayores especulaciones.

En las primeras horas, la Universidad Sergio Arboleda no se ha pronunciado sobre los hechos reportados. Pulzo trató de comunicarse con fuentes oficiales del plantel educativo, pero no recibió respuesta.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en Bogotá?

Enfrentar una situación crítica en una ciudad como Bogotá requiere conocimiento previo sobre las rutas de atención y los protocolos establecidos por las autoridades locales. La seguridad y la salud de los ciudadanos dependen de una respuesta rápida y coordinada. El Distrito Capital cuenta con un robusto sistema de emergencias diseñado para atender desde incidentes viales hasta desastres naturales o crisis de salud mental.

Ante cualquier eventualidad, el primer paso es mantener la calma para tomar decisiones acertadas. El sistema de atención en Bogotá se centraliza a través de canales específicos que garantizan la llegada de ayuda profesional. A continuación, se detallan las acciones fundamentales que debe seguir según el tipo de urgencia:

Llamar a la Línea 123: es el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE). Aquí se coordinan la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Salud (ambulancias) y el IDIGER.

es el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE). Aquí se coordinan la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Salud (ambulancias) y el IDIGER. Emergencias de Salud Mental: si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, puede marcar la Línea 106 ‘El poder de ser escuchado’, donde profesionales ofrecen soporte psicológico gratuito las 24 horas.

si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, puede marcar la Línea 106 ‘El poder de ser escuchado’, donde profesionales ofrecen soporte psicológico gratuito las 24 horas. Reportar Riesgos Ambientales: en caso de inundaciones, movimientos en masa o fallas estructurales, comuníquese con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

en caso de inundaciones, movimientos en masa o fallas estructurales, comuníquese con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Urgencias Médicas: identificar el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) o el hospital de la Subred integrada de servicios de salud más cercano a su ubicación para traslados inmediatos.

La información sobre estos procedimientos proviene de fuentes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las secretarías de despacho, quienes actualizan constantemente los mapas de riesgo y las capacidades de respuesta.

Consultar sitios de autoridad permite evitar noticias falsas que circulan en momentos de caos. Estar preparado implica también tener un kit de emergencias básico y conocer los puntos de encuentro de su barrio o lugar de trabajo.

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