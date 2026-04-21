Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en el sector de Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, donde una mujer fue víctima de un violento robo. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento exacto en que los delincuentes la interceptan, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

En el video se observa cómo la víctima caminaba sola cuando fue abordada por varios hombres que se movilizaban en motocicletas, quienes actuaron en cuestión de segundos para perpetrar el hurto. Uno de los sujetos descendió del vehículo y la atacó directamente, mientras otro llegó para apoyar la acción, lo que dejó a la mujer en una clara situación de vulnerabilidad.

Durante el asalto, la mujer fue derribada al suelo y despojada de sus pertenencias en medio de gritos de auxilio, lo que evidenció la violencia con la que actuaron los agresores. “¡Auxilio, auxilio!”, se escucha en la grabación, que se ha difundido ampliamente en redes sociales y ha causado indignación por la crudeza de las imágenes.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bogotá 24/7 (@bogota24.7)

Tras cometer el robo, los responsables huyeron rápidamente en las motocicletas, mientras un tercer implicado permanecía atento a la situación antes de escapar junto a los demás. La víctima quedó en el lugar visiblemente afectada, mientras de fondo se escuchaban alarmas, aunque no se ha establecido su origen.

Lee También

El caso ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su preocupación por la inseguridad en Bogotá y la frecuencia de este tipo de hechos.

Pese a la difusión del video, hasta ahora no existe una denuncia formal por parte de la víctima, según confirmó la Policía Metropolitana, que indicó que adelanta labores en el sector para recopilar información.

* Pulzo.com se escribe con Z