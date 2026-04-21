En medio de los hechos de violencia en Bogotá, una escalofriante agresión con agentes químicos estremeció al sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, durante la tarde de este lunes 20 de abril de 2026. Los hechos quedaron registrados por diversas cámaras de seguridad de la zona.

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El ataque, replicado por el diario El Tiempo, ocurrió específicamente sobre las 3:30 p. m. en la intersección de la carrera 25 con calle 50. En ese punto, la víctima detuvo su vehículo frente a un edificio sin imaginar que sería interceptada de forma inmediata.

Las grabaciones revelan que dos personas, quienes ocultaban su identidad con gorras y tapabocas, ejecutaron el plan en menos de 20 segundos. Una mujer con buzo negro y pantalón claro se aproximó inicialmente a la puerta del conductor. Así la divulgó la cuenta de X de Colombia Oscura.

Luego de abrir el automóvil, se produjo un fuerte forcejeo físico entre la agresora y la ciudadana. La atacante logró sacar a la víctima del vehículo a la fuerza mientras un segundo cómplice llegaba corriendo para intervenir en la agresión.

Fue en ese momento crítico cuando los delincuentes rociaron gas pimienta directamente en el rostro de la mujer. Los atacantes huyeron rápidamente del sitio mientras transeúntes intentaban perseguirlos sin éxito por las calles aledañas del tradicional barrio bogotano.

La víctima quedó tendida en el asfalto protegiendo sus ojos con las manos. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para auxiliarla y trasladarla de urgencia a la Clínica Palermo para recibir atención médica especializada.

Luego de las primeras verificaciones, la Policía descartó oficialmente el hurto como móvil del crimen. Los delincuentes no mostraron interés en llevarse el vehículo ni las pertenencias personales de la afectada, enfocándose únicamente en causarle daño físico.

La principal hipótesis apunta a una disputa civil por un contrato de arrendamiento. La víctima relató que mantenía un conflicto con sus antiguos inquilinos debido a una deuda de dinero que estos no habrían cancelado oportunamente.

Como garantía de pago, la propietaria del inmueble decidió retener una lavadora que pertenecía a los arrendatarios. Según su testimonio, esta acción desencadenó una serie de amenazas constantes que finalmente escalaron hasta la agresión sufrida en vía pública.

Actualmente, las autoridades judiciales analizan los videos para identificar plenamente a los responsables. La investigación se centra en rastrear a los exinquilinos mencionados para establecer su presunta participación intelectual o material en este grave atentado personal.

¿Qué hacer ante agresión a una mujer en calles de Bogotá?

Presenciar o ser víctima de una agresión en el espacio público de Bogotá requiere una reacción inmediata y el uso de los canales institucionales diseñados para la protección de la vida. La Secretaría Distrital de la Mujer y la Policía Metropolitana han establecido rutas claras para garantizar que las mujeres reciban atención jurídica, médica y psicosocial ante cualquier tipo de violencia.

Si alguien presencia un ataque o es víctima de uno, debe seguir estas instrucciones fundamentales para activar la red de protección ciudadana:

Marcar la Línea Emergencia 123: es el primer paso para solicitar presencia policial inmediata y, si hay lesiones físicas o ataques con agentes químicos, coordinar el envío de una ambulancia de la Secretaría de Salud.

es el primer paso para solicitar presencia policial inmediata y, si hay lesiones físicas o ataques con agentes químicos, coordinar el envío de una ambulancia de la Secretaría de Salud. Contactar la Línea Púrpura Distrital: llamando al 018000 112 137 o escribiendo al WhatsApp 300 755 1831, recibirá orientación especializada de psicólogas y abogadas las 24 horas del día.

llamando al 018000 112 137 o escribiendo al WhatsApp 300 755 1831, recibirá orientación especializada de psicólogas y abogadas las 24 horas del día. Acudir a una Clínica u Hospital: en caso de agresión física, es vital dirigirse a centros de salud como la Clínica Palermo o el Hospital de Kennedy. El personal médico activará el “Código Rosa” para la recolección de pruebas forenses.

en caso de agresión física, es vital dirigirse a centros de salud como la Clínica Palermo o el Hospital de Kennedy. El personal médico activará el “Código Rosa” para la recolección de pruebas forenses. Denunciar ante la Fiscalía: se debe reportar el hecho en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) o a través de la plataforma virtual ‘¡A Denunciar!’ para que se inicie la investigación penal contra los agresores.

se debe reportar el hecho en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) o a través de la plataforma virtual ‘¡A Denunciar!’ para que se inicie la investigación penal contra los agresores. Solicitar Medidas de Protección: En las Comisarías de Familia se pueden tramitar órdenes para evitar que el agresor se acerque nuevamente a la víctima.

La información sobre estas rutas proviene de los portales oficiales del Distrito y la Personería de Bogotá, entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Actuar con rapidez y documentar el evento mediante cámaras de seguridad o testimonios es clave para que las autoridades den con el paradero de los responsables.

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