Un joven patinador falleció luego de sufrir un grave accidente mientras entrenaba en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali, un hecho que causó conmoción en la comunidad deportiva de la ciudad.

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De acuerdo con la información conocida, se trata del deportista Juan David Ruiz Ramírez, quien sufrió una caída durante la práctica en la pista y resultó con lesiones de alta gravedad. Luego de lo ocurrido, fue trasladado a un centro asistencial, donde fue operado de emergencia, según informó El País.

Personas que presenciaron el accidente aseguraron que la respuesta inicial no fue suficiente. Según relatos recogidos por el mencionado diario, en el escenario no habría equipos de primeros auxilios disponibles en ese momento.

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“Estaba en un entrenamiento normal, saliendo de la curva sur, se cae, se da contra el policarbonato, el policarbonato vuela porque estaban mal puestos y cuando uno se impacta con este material uno no rebota. Más de la mitad del cuerpo quedó por fuera de la pista. El joven se golpeó el tórax, lo estuvimos reanimando, intentando sacarlo de la pista y que entrara un carro para poder llevarlo al hospital por urgencias, pero nada de esto fue posible”, indicó un testigo al citado medio.

El @SecDeporteCali @ALEXCAMINA lamenta el sensible fallecimiento del Joven Patinador Juan David Ruiz

q.e.p.d#DeportesSinTapujos pic.twitter.com/GblcuOhcz4 — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) April 22, 2026

Alcaldía de Cali se pronunció por la muerte del joven patinador

A través de un comunicado, la Alcaldía de Cali lamentó lo ocurrido y señaló que, una vez se presentó la emergencia, se activaron los protocolos de atención.

La administración explicó que el joven recibió asistencia y fue trasladado a un centro médico, además de anunciar que se iniciaron verificaciones internas para establecer las circunstancias del caso.

“Reiteramos nuestro compromiso permanente con la promoción de prácticas deportivas seguras, velando por el bienestar de atletas, entrenadores y todos los actores vinculados al deporte en nuestra ciudad”, se lee en el comunicado.

Hoy el dolor embarga a Cali y al deporte colombiano por la partida de Juan David Ruiz Ramírez, joven promesa del patinaje y medallista de oro con la Selección Cali en los Juegos Departamentales 2022. Su ausencia enluta a su familia, a sus seres queridos y a toda la ciudad. He… — Alejandro Eder (@alejoeder) April 22, 2026

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