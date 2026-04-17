Un fuerte susto se llevaron los transeúntes y conductores que se movilizaban por la localidad de Suba, al norte de Bogotá, en la mañana de este viernes 17 de abril. Un bus de servicio especial terminó colisionando de forma violenta contra el andén y el separador, generando una emergencia que requirió la presencia inmediata de las autoridades de tránsito.

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El siniestro vial se registró exactamente en la calle 131C con carrera 91, a escasas cuadras del reconocido centro comercial Centro Suba. Según el reporte oficial, el impacto ocurrió sobre las 11:30 de la mañana, en un punto de alta afluencia vehicular y peatonal.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por el equipo de Citytv, el conductor del automotor habría perdido el control tras sufrir una aparente falla en el sistema de frenos. El bus, al no poder detener su marcha, terminó subiéndose al separador para frenar el impulso, lo que evitó que el accidente pasara a mayores o involucrara a otros vehículos.

Por fortuna, y tras la verificación de los organismos de socorro que llegaron al lugar, se descartaron personas lesionadas tanto dentro del vehículo como en la vía pública. El bus quedó con daños considerables en su parte frontal, pero el impacto fue absorbido por la estructura del separador.

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🔴Grave accidente de tránsito en la localidad de Suba, bus de servicio especial chocó contra andén. Lo que se sabe 🔽 https://t.co/Ik3ouv5Hd7 Video: Pasa en Bogotá pic.twitter.com/d1otARm0Nu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 17, 2026

A esta hora, agentes civiles de tránsito regulan la movilidad en el sector mientras una grúa realiza las labores de retiro del automotor. Se recomienda a quienes transitan por la carrera 91 hacia el norte tomar vías alternas, pues el flujo vehicular presenta traumatismos debido a las labores de limpieza y remoción de escombros en la calzada.