La delegación colombiana sigue dando de qué hablar en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, no solo por sus resultados deportivos, sino también por su presencia clave en la organización del evento.

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En el inicio de la semana definitiva de competencias, Colombia se mantiene en la cuarta posición del medallero, con un total de 46 preseas (10 de oro, 10 de plata y 26 de bronce), y ya comenzó su participación en disciplinas clave como béisbol, tenis y bádminton.

El debut más contundente llegó desde el béisbol. La novena nacional venció a Brasil 11-5, en un partido que comenzó cuesta arriba pero que terminó resolviéndose con autoridad.

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El gran protagonista fue Luis Garrido, quien conectó un cuadrangular de tres carreras que cambió el rumbo del juego. Además, cerró una jornada perfecta con tres imparables en tres turnos, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. El lanzador Henry Carrillo se llevó la victoria.

En bádminton, el panorama también es positivo. Juliana Castaño avanzó tras superar a la argentina Milena Oliva y a la guyanesa Mishka Beharry, mientras que Jerónimo Giraldo derrotó al brasileño Marcos de Almeida, consolidando un inicio sólido para Colombia en esta disciplina.

Por su parte, en tenis, María Suárez avanzó a octavos de final luego de vencer a Emilia Tedder, de Curazao. Sin embargo, no todo fue positivo: Emanuela Lares cayó en sencillos y, junto a Suárez, también fue eliminada en dobles.

Con este panorama, la delegación nacional se prepara para una jornada clave en la que entrarán en competencia disciplinas como golf y taekwondo, mientras continúan las acciones en los deportes ya iniciados.

Colombia destaca en el voluntariado

Pero el protagonismo colombiano no se limita a la competencia. En la organización de los Juegos, el país también destaca con fuerza.

De los cerca de 1.800 voluntarios que hacen posible el evento, más de 100 son colombianos, distribuidos en áreas clave como logística, atención a delegaciones, comunicaciones y operación en escenarios deportivos.

Uno de los casos más llamativos es el de Carlos Ng, un caleño radicado en Panamá desde hace más de una década, quien actualmente se desempeña como coordinador de voluntarios.

Con experiencia en eventos como los Juegos Mundiales Cali 2013, los Panamericanos Junior 2021 y Santiago 2023, Ng se ha convertido en una pieza clave en la operación del evento.

“Ser voluntario es contribuir con el deporte, apoyar e inspirar a otros”, asegura, mientras lidera equipos en el complejo de tenis.

Su historia refleja el impacto que ha tenido Colombia en la organización de grandes eventos deportivos en la región, consolidándose como un referente no solo en lo competitivo, sino también en lo logístico y humano.

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Qué viene en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

La agenda no se detiene. En las próximas horas comenzarán competencias en pesas y atletismo, disciplinas en las que Colombia históricamente ha tenido protagonismo.

Con una delegación competitiva y una presencia destacada dentro y fuera de los escenarios, el país sigue perfilándose como uno de los protagonistas del certamen continental juvenil.

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