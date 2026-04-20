Una tragedia ocurrió en el interior de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, luego de que una joven muriera al caer desde uno de los edificios de la sede principal de la calle 74 con carrera 14. La institución de educación superior confirmó a través de un comunicado que la víctima era una estudiante de primer semestre de allí.

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Varios videos evidenciaron la dramática situación que se vivió en el campus del centro académico. Unas imágenes reveladas por el medio Focus Noticias evidenciaron cómo se vio el interior del recinto.

La grabación, que no dura más de tres segundos, evidencia que acordonaron una parte de la plazoleta central de la Sergio Arboleda, lugar donde cayó y falleció la muchacha. Allí, había varios investigadores que estaban determinando lo que había detrás de la tragedia.

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#Atención | Falleció estudiante que cayó desde el sexto piso de la U. Sergio Arboleda en Bogotá. Autoridades investigan lo ocurrido frente a la facultad de derecho. pic.twitter.com/R4EFnvZFgL — Focus Noticias (@focusnoticia) April 20, 2026

Otros videos desde el exterior de la universidad mostraron varias camionetas de la Policía llegar al lugar, así como ambulancias para tratar de auxiliar a la víctima, fallecida debido al fuerte impacto. Varios estudiantes se veían angustiados por la situación, mientras que las autoridades también acordonaron la entrada a las instalaciones.

#Atención | Falleció estudiante que cayó desde el sexto piso de la U. Sergio Arboleda en Bogotá. Autoridades investigan lo ocurrido frente a la facultad de derecho. pic.twitter.com/R4EFnvZFgL — Focus Noticias (@focusnoticia) April 20, 2026

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Esto se sabe del fallecimiento de la estudiante en la Sergio Arboleda

La joven cayó desde el sexto piso del edificio del bloque de derecho y cayó a la plazoleta principal. Todo indica que la fallecida atentó contra su propia vida, aunque no se descarta un accidente. Sin embargo, varias personas y entidades, incluida la universidad, recalcaron la importancia de velar por la salud mentar y brindar canales de apoyo.

Bomberos llegaron al lugar para evacuar a estudiantes y otros miembros del plantel mientras las autoridades adelantaban las investigaciones de los hechos.

La Universidad Sergio Arboleda suspendió inmediatamente las actividades académicas para el resto de este lunes. A su vez, canceló las clases del 21 de abril.

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