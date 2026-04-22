Nuevos detalles sobre la seguridad y los momentos de angustia vividos durante el rodaje de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el barrio Los Laches han salido a la luz. Luis Alexánder ‘Shaggy’ Montoya, productor de Tis Studio, y el escolta encargado de la vigilancia del set, entregaron declaraciones ante la Sijín que permiten reconstruir el minuto a minuto del ataque que cobró la vida de Henry Benavides y Nicolás Perdomo Corrales.

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Montoya fue enfático en señalar que el equipo de producción contaba con medidas de seguridad, incluyendo radios de comunicación y el apoyo de escoltas privados. Sin embargo, nada pudo evitar el impulso violento de Josué Cubillos García, el agresor de 24 años que, según sus familiares, padecía cuadros psicóticos.

El productor recordó que se encontraba en una locación cercana, en la Universidad Externado, cuando el radio se activó con un grito desesperado: “Hey, los están apuñalando”. Montoya relató que inicialmente no podía creer lo que escuchaba. Al llegar al Instituto Roosevelt, se encontró con una escena de caos donde la Policía ya tenía reducido al agresor, mientras sus compañeros ya habían sido trasladados a centros asistenciales.

“No lo había visto nunca”, afirmó Montoya al ser interrogado sobre si conocía a Cubillos, descartando cualquier vínculo previo entre la producción y el atacante. El productor describió al equipo afectado como una unidad muy unida: “A los tres los conozco hace uno o dos años… éramos como una familia”.

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Por su parte, el escolta contratado para el rodaje —quien aparece en videos con indumentaria táctica— narró cómo reaccionó al escuchar los gritos de auxilio fuera del parqueadero. Según su testimonio, inició una persecución contra el agresor y logró reducirlo con ayuda de la comunidad.

“Logro amarrarlo de manos y pies porque se iba a volar, y yo grité que llamaran a la Policía”, declaró el guardaespaldas a los investigadores de la Sijín.

Mientras la Fiscalía analiza los videos de las cámaras de seguridad, la defensa de Jorge Alexánder Correa y Nelson Alfonso Sanabria, los dos miembros de la producción procesados por la muerte del agresor en medio del forcejeo, se prepara para dar la batalla jurídica. El abogado Fabio Humar anticipó que alegará legítima defensa, argumentando que sus representados actuaron para detener la masacre que Cubillos estaba ejecutando en flagrancia.

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