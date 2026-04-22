En el corazón de la localidad de Santa Fe, donde alguna vez reinó el neón y el estigma, hoy se escuchan risas y el pasar de las páginas. El Castillo, el imponente edificio que por décadas funcionó como el burdel más famoso (y temido) de Bogotá, ha completado su metamorfosis con la apertura de la Biblioteca Comunitaria Maite, un espacio diseñado exclusivamente para la protección y el desarrollo de la infancia.

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Para entender la importancia de este cambio, hay que recordar qué fue “El Castillo”. Durante años, este palacio de arquitectura europea fue el símbolo del poder de las redes de explotación en la zona de tolerancia. Sin embargo, su imperio cayó en 2017 tras un gigantesco operativo de extinción de dominio que reveló nexos con el microtráfico y la trata de personas. Tras años de abandono, el Distrito tomó la decisión de no demolerlo, sino de limpiar su historia a través del arte y la educación.

La apuesta de la Alcaldía de Bogotá no es solo simbólica, es estadística. Entre 2025 y lo que va de 2026, el Distrito ha logrado atender a 1.992 niños, niñas y adolescentes en la localidad de Santa Fe. De ellos, 602 menores han encontrado un puerto seguro directamente en la Unidad de Protección Integral del Castillo de las Artes, participando en programas que previenen la vulnerabilidad y promueven sus derechos.

La creación de la Biblioteca Comunitaria Maite, liderada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) y el Observatorio Valientes Colombia, no es una biblioteca convencional. Se trata de un refugio pensado para:

Encuentro y juego: espacios para que los niños de la zona puedan ser simplemente niños, lejos de la realidad hostil de las calles aledañas.

Nuevas trayectorias: el acceso a la lectura se presenta como una oportunidad para que los menores imaginen una vida distinta a la que el entorno les ofrece.

Punto de cultura: cn centro donde el arte y el aprendizaje funcionan como escudos protectores contra la explotación.

Este proyecto reafirma que, en el antiguo Castillo, la vida y la dignidad ahora ocupan el centro. Donde antes hubo cadenas de vulnerabilidad, hoy la Biblioteca Maite abre mundos posibles para las infancias que más lo necesitan en la capital.