El país sigue impactado por el violento hecho ocurrido el pasado sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, en Bogotá, donde un ataque con arma blanca en medio de una grabación dejó dos personas muertas y otra gravemente herida.

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Según información conocida por medios de comunicación, hacia las 3:00 de la tarde se desarrollaba la grabación de una reconocida producción audiovisual cuando se desató la tragedia.

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Henry Benavides, quien trabajaba como conductor en el rodaje, se encontraba recostado sobre una reja cuando fue atacado por la espalda por un hombre que, sin mediar palabra, lo apuñaló en el cuello.

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En medio del caos, varios integrantes del equipo intentaron detener al agresor. Durante ese intento, Nicolás Perdomo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde falleció minutos después.

Además, otro trabajador del equipo fue atacado y permanece en estado crítico, luchando por su vida.

El presunto atacante fue identificado como Josué Cubillos, de 24 años, quien murió en el lugar de los hechos. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de este hecho que ha causado múltiples interrogantes.

La tragedia ha dejado un profundo vacío en el sector audiovisual. Familiares, amigos y colegas han expresado su dolor en redes sociales.

El hermano de Nicolás Perdomo compartió un mensaje de despedida que refleja la magnitud de la pérdida: “Te amaré toda la vida, no sé si pueda seguir con esto en mi pecho. Te extraño”.

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Por su parte, la actriz Carmen Villalobos también se pronunció, manifestando el impacto emocional que ha dejado este hecho en el equipo de trabajo:

“No sé bien cómo nombrar lo que siento. Es un dolor desgarrador y profundo… A ratos todo parece irreal”.

La actriz añadió que, pese al dolor, ha sido evidente la unión y solidaridad entre quienes hacían parte de la producción.

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El caso ha generado conmoción no solo entre los involucrados, sino en toda la industria audiovisual del país, que hoy lamenta la pérdida de dos de sus integrantes en circunstancias violentas.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar qué motivó el ataque y si existían antecedentes que permitan entender lo ocurrido. Mientras tanto, el país sigue a la espera de respuestas frente a un hecho que enluta a varias familias y deja en evidencia los riesgos de la violencia en escenarios inesperados.

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