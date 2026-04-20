Un niño colombiano de seis años figura entre los heridos que dejó el ataque armado ocurrido en Teotihuacán, un reconocido sitio turístico cercano a Ciudad de México. El hecho, que también dejó una persona fallecida, ha causado preocupación por la seguridad en uno de los destinos más visitados del país.

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Fuentes de la Cancillería confirmaron que son cuatro los colombianos afectados por el tiroteo, entre ellos tres mujeres y el menor de edad, quienes reciben atención médica inicial antes de ser trasladados a un centro de mayor complejidad. Las autoridades diplomáticas también coordinan asistencia consular para acompañar a las víctimas durante su recuperación.

Colombianos heridos en ataque en Teotihuacán (México)

Las identidades de los colombianos heridos fueron reveladas como Paola Gonzáles, Danna Castro Calderón, Gerónimo González y Luisa Fernanda Puente, quienes resultaron lesionados en medio del ataque. Todos permanecen bajo observación médica mientras avanzan las gestiones para su traslado a un hospital con mejores condiciones de atención.

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🚨🇲🇽| TIROTEO EN MÉXICO: Un hombre ha abierto fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. Disparó contra turistas, matando a una mujer canadiense e hiriendo a varios. pic.twitter.com/wgf5q7kmo6 — Informa Cosmos (@InformaCosmos) April 20, 2026

El ataque ocurrió este lunes 20 de abril, cuando un hombre armado disparó contra visitantes en esta zona arqueológica, considerada Patrimonio Mundial por la Unesco. El hecho dejó como saldo la muerte de una turista canadiense, mientras que el agresor se quitó la vida tras perpetrar el ataque.

De acuerdo con el reporte oficial, seis personas resultaron heridas: cuatro por impactos de bala y dos más por caídas en medio del caos, en escenas que fueron registradas en videos difundidos en redes sociales. En estas imágenes se evidencian momentos de pánico entre turistas que intentaban evacuar el lugar al escuchar los disparos.

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Frente a lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”.

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