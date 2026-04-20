Una tragedia se presentó en la zona arqueológica de Teotihuacán, a menos de una hora de Ciudad de México: un sujeto armado abrió fuego sobre la pirámide de la Luna y como resultado asesinó a una turista canadiense que estaba recorriendo el espacio cultural e histórico.
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El tirador también murió, presuntamente abatido por la guardia nacional de México. No obstante, hay otra versión de que el propio agresor se disparó para acabar con su vida.
BALAZOS en la PIRÁMIDE de LA LUNA
Autoridades reportan q al menos una mujer fue asesinada de un balazo en la parte alta de la pirámide en Teotihuacán.
El hombre q la atacó, también está herido de bala.
Agentes de @SS_Edomex @SSPCMexico y distintas corporaciones ya en el punto. pic.twitter.com/mfockmeVq3Lee También
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— Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 20, 2026
Según dijo en una atención a medios Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del estado de México, el incidente dejó a cuatro personas más heridas por los disparos. Entre esas, hay dos ciudadanos colombianos que sufrieron impactos de bala, por lo que fueron llevados a centros asistenciales. Una rusa y otra mujer canadiense también resultaron afectadas.
Sumado a ello, hubo dos personas que también resultaron seriamente afectadas al caer por las escaleras de las pirámides cuando intentaban huir de la aterradora escena. Videos que circulan en redes muestran al pistolero amenazar a turistas y guías presentes, mientras varias personas están en el suelo para velar por sus vidas.
#MUNDO| Las autoridades mexicanas investigan un tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. Preliminarmente se informa que dos personas murieron y tres resultaron heridas. Los fallecidos serían una ciudadana canadiense y el atacante.
Vía: @EddyMosquera0… pic.twitter.com/eEIrSCec4l
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 20, 2026
A su vez, las autoridades confirmaron el hallazgo del arma con la que hizo la balacera, además de un cuchillo y varios cartuchos.
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