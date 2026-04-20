Un tiroteo ocurrido este lunes en las pirámides de Teotihuacán, en México, dejó al menos dos personas muertas y tres más heridas, en un hecho que encendió las alertas en uno de los sitios turísticos más visitados del país. La situación causó conmoción entre visitantes y autoridades por tratarse de un lugar emblemático cercano a Ciudad de México, reconocido por su valor histórico y cultural.

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De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad mexicano, una de las víctimas fatales es una mujer de nacionalidad canadiense, mientras que la otra corresponde al presunto atacante, quien se quitó la vida tras el hecho. Las autoridades también confirmaron que tres personas resultaron heridas durante el ataque y fueron atendidas por servicios de emergencia en la zona.

El suceso se presentó en medio de la afluencia de turistas que frecuentan este complejo arqueológico, considerado uno de los más importantes de Mesoamérica, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en este tipo de espacios. Testigos relataron momentos de pánico tras escuchar los disparos, lo que llevó a evacuaciones y a la intervención de las fuerzas de seguridad.

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Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

Frente a lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que instruyó al Gabinete de Seguridad para adelantar una investigación exhaustiva sobre los hechos y esclarecer las circunstancias del ataque. Asimismo, indicó que personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se desplazó al lugar para brindar acompañamiento a las víctimas y coordinar acciones con autoridades locales.

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Las pirámides de Teotihuacán, ubicadas en las afueras de la capital mexicana, son un referente del patrimonio arqueológico del país y un punto clave para el turismo internacional. La ciudad prehispánica fue uno de los centros culturales más influyentes de la región y continúa atrayendo a miles de visitantes cada año, por lo que este episodio plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad en sitios de alto flujo turístico.

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