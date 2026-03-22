Johanna Fadul compartió una impactante historia sobre su experiencia de acoso durante su estancia en México, un capítulo difícil en su vida que comenzó con una promesa que creyó a ciegas.

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La actriz, quien había trabajado en la famosa serie ‘Padres e hijos‘, decidió emprender un nuevo rumbo junto a una expareja que le prometió un futuro juntos en México. Con cuatro millones de pesos ahorrados gracias a su esfuerzo en la televisión, Johanna no dudó en tomar la decisión de irse a vivir allí, creyendo que sería el comienzo de algo mejor, contó la actriz en ‘Buen día, Colombia’.

Sin embargo, las cosas no fueron como esperaba. Después de varios meses en México, la relación con su expareja comenzó a deteriorarse, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de terminar. Ahora, sola y en un país extraño, Johanna tuvo que buscar un lugar donde quedarse.

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Fue entonces cuando encontró alojamiento en la casa de una familia que vivía en una zona tranquila y bien ubicada, donde rentaban una habitación. Afortunadamente, se adaptó rápidamente y la situación mejoró cuando una agencia la firmó como exclusiva.

Con su permiso de trabajo, comenzó a conseguir pequeñas oportunidades en la industria y poco a poco se dio cuenta de que tenía la capacidad de sobreponerse a cualquier dificultad. “Nada me queda grande, yo puedo con lo que sea en la vida”, expresó con determinación.

Johanna Fadul vivió acoso buscando trabajo en México

A pesar de sus esfuerzos, las oportunidades de trabajo no fueron fáciles de encontrar y las cosas se complicaron cuando se vio envuelta en situaciones de acoso dentro de la industria mexicana.

Johanna recordó cómo algunos poderosos del medio intentaron aprovecharse de su vulnerabilidad. “Yo no me vendo por un trabajo. No me voy a acostar con nadie para conseguir un personaje. Prefiero un camino largo en mi carrera que uno corto lleno de chismes de pasillo”, afirmó con firmeza.

Para ella, lo más importante era mantener su integridad y no dejarse manipular por el poder de ciertos sectores.

La situación más difícil ocurrió cuando, en una de las reuniones con un productor de Televisa, vivió un momento de acoso directo.

“Recuerdo que llegué con un vestido blanco, me vestí lo mejor posible para causar una buena impresión, pero él no dejaba de mirarme de una forma morbosa, sobre todo a mis pechos. En un momento, sin darme cuenta, se acercó y se me acercó a la entrepierna”, relató Johanna.

En ese instante, sintió miedo y desconcierto, pero no dudó en defenderse: “Le dije que no todas las colombianas somos iguales, y que no iba a permitir ese tipo de comportamiento”.

El productor, al sentirse confrontado, le ofreció la oportunidad de ingresar a Televisa, pero con una advertencia que la dejó perpleja: “Te voy a lanzar al lodo junto a las demás y mira cómo te las apañas”.

Johanna entendió entonces que este tipo de situaciones no solo afectaban a las mujeres, sino también a los hombres, y que el medio estaba lleno de dinámicas corruptas que no le interesaba alimentar.

A pesar de los obstáculos, Johanna no se rindió. A pesar de estar sola en un país extranjero, logró mantenerse con lo poco que pudo conseguir en México, pero la ayuda llegó desde Colombia.

Un viejo amigo, ‘Juanse’ Quintero, se puso en contacto con ella a través de Facebook, y al conocer su situación, le recomendó regresar a Colombia. “Aquí te puede ir mucho mejor”, le dijo ‘Juanse’, su actual esposo, animándola a no desfallecer y a buscar nuevas oportunidades en su país natal. En unas semanas se mudó a Colombia y se quedó.

La experiencia de Johanna Fadul en México fue un verdadero desafío, pero también una lección de fortaleza y resiliencia. A pesar del acoso y las dificultades, nunca perdió la esperanza y demostró que, con determinación, cualquier obstáculo puede superarse.

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