Luego de meses de mantener una prudente distancia frente a los micrófonos sobre su vida privada, Melissa Martínez decidió hablar sin filtros y expuso las heridas que dejó su ruptura con el futbolista uruguayo Matías Mier, un proceso que, según sus palabras, estuvo marcado por la exposición mediática y la falta de cuidado por parte de quien fuera su compañero de vida.

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La separación, que sacudió la farándula colombiana a finales de 2022, había dejado muchas preguntas en el aire. Sin embargo, Martínez aprovechó este espacio para narrar la cronología de un adiós que calificó como “duro” y profundamente solitario.

Uno de los momentos más impactantes del relato fue el instante en que la periodista descubrió la infidelidad por parte del futbolista. No hubo una charla previa en la sala de su casa, sino una llamada inesperada y el impacto de los medios de comunicación.

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“Me enteré de dos formas. [La primera], estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro”, confesó Melissa con notable nostalgia.

Acá, el momento en el que lo contó (minuto 1:29):

Para la comunicadora, el dolor no provino únicamente del fin del amor, sino de la manera en que se manejó la situación ante el ojo público. “Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, añadió, haciendo referencia a la falta de protección emocional por parte de Matias Mier.

Melissa también detalló cómo fue ese último contacto con el uruguayo, quien actualmente se encuentra en el fútbol de Indonesia y recientemente inició una nueva familia. Según la periodista, la charla final fue impulsada por el desespero de verse en los titulares de todo el país.

“Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta: publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio”, reveló para sorpresa de los televidentes.

Esa celeridad para disolver el vínculo legal fue el punto final a una relación que parecía sólida ante las cámaras, pero que detrás de ellas se desmoronaba sin que ella tuviera la oportunidad de un diálogo constructivo.

“El amor se puede acabar en cualquier instante y se puede conversar. Yo creo que cuando las personas son buenas, por donde pasan dejan las cosas genuinamente bien”, reflexionó Martínez, enviando un mensaje directo sobre la importancia de la honestidad en las rupturas.

A pesar del tiempo transcurrido, Melissa admitió que lo que más le pesó fue la ausencia de una reparación emocional. En un acto de total honestidad, confesó que durante mucho tiempo esperó unas palabras que nunca llegaron.

“A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola”.

Ante el vacío de esa disculpa, la periodista buscó ayuda profesional inmediata. “A los 5 días había iniciado terapia para recuperarme de eso”, explicó, dejando claro que su salud mental fue prioridad desde la primera semana del escándalo.

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