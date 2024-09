Después de un sonado divorcio con la periodista Melissa Martínez en 2022, el futbolista uruguayo Matías Mier ha vuelto a acaparar la atención. Esta vez, el exjugador de Independiente Santa Fe confirmó su boda con la periodista Valentina Rendón, con quien ya comparte una vida en Indonesia.

La relación entre Mier y Rendón ha sido objeto de controversia desde que se conocieron los rumores de infidelidad que terminaron con el matrimonio del futbolista con la presentadora.

Aunque el uruguayo no ha dado muchos detalles, en su momento pidió disculpas públicamente a través de sus redes sociales, reconociendo haber “tomado decisiones equivocadas” y causando dolor a Martínez, con quien se había casado en diciembre de 2019.

Meses después de su separación de Martínez, Mier confirmó su relación con Valentina Rendón, una periodista a quien conoció durante su paso por Santa Fe.

A finales de 2023, la pareja anunció su compromiso mientras también celebraban la noticia de que estaban esperando a su primer hijo.

Mier y Rendón han mantenido un perfil bajo y han optado por compartir los momentos más importantes de su vida solo con sus seres cercanos y en redes sociales.

La pareja, que se instaló en Indonesia desde hace varios meses, parece estar disfrutando de una etapa de tranquilidad, gozando con su hijo, que se convirtió en el principal testigo de este nuevo compromiso.

La boda, aunque sencilla (fue por lo civil), fue un momento importante para ambos, marcando el inicio de un nuevo capítulo juntos, lejos del foco mediático que una vez rodeó el inicio de su relación.

Lee También

En diálogo con ‘Sísepuedcast’, la periodista lanzó una reflexión de lo que fue su matrimonio con el exfutbolista, comentando qué fue lo que más le dolió durante el proceso de separación.

Para Martínez, la exposición a la que fue sometida a través de las redes sociales fue dañina, teniendo en cuenta que los debates sobre sus análisis periodísticos pasaron a un lado para solo tratar de su vida personal.

“Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero normalmente eran de debate. Cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces… la exposición mediática de una persona sin conocer las causas y demás sí puede ser muy dañina, pero no tendría que ser más dañino de lo que tú estás sintiendo”, afirmó.