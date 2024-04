Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Por estos días, Matías Mier anda matado pues se está estrenando como papá tras el nacimiento de su hijo producto del amor con su nueva pareja Valentina Rendón.

El futbolista con pasado en Independiente Medellín, dejó claro que atrás quedó todo el tema de su matrimonio con la periodista Melissa Martínez.

Así las cosas, la pareja se encuentra disfrutando de su nueva etapa como padres y con orgullo muestran en sus redes sociales lo enamorados y felices que están.

Pero no todo es color de rosa en la relación del futbolista con la joven comunicadora, pues desde que iniciaron su romance han tenido que lidiar con las críticas porque, al parecer, su amor se dio en medio de una infidelidad. Ahora, los nuevos papás son criticados por no mostrar el rostro de su hijo.

No obstante, el uruguayo no tuvo pelos en la lengua para responder tras las críticas: “Me han preguntado mucho por qué no muestro la cara de mi hijo hermoso. Nosotros como padres decidimos a quién le mostramos la cara de nuestro hijo y quién lo conoce. FIN”, escribió Mier.

Tras la respuesta del jugador, que en la actualidad milita en el Bhayangkara FC de Indonesia, los internautas no tardaron en reaccionar: “ni que fuera el más importante, la importante era su exmujer”, “payaso ¿y pa’ qué lo sube a redes? pa’ que le pregunten cuándo lo muestra”, “dentro de unos meses le van a crear insta al bebé y van a pedir que lo sigamos”, fueron algunos de los comentarios.

