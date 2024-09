Hace más de dos años Melissa Martínez rompió su relación con Matías Mier y desde entonces la comunicadora ha decidido mantenerse al margen de las versiones para darle prioridad a su tranquilidad y paz mental.

En diálogo con el espacio digital ‘Sísepuedcast’, la nacida en Soledad, Atlántico, brindó una reflexión de lo que fue su matrimonio con el exfutbolista, comentando qué fue lo que más le dolió durante el proceso de separación.

Para Martínez Artuz, la exposición a la que fue sometida a través de las redes sociales fue muy dañina, teniendo en cuenta que los debates sobre sus declaraciones periodísticas pasaron a un lado para solo tratar de su vida personal.

“Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado, creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales”, dijo.

Y añadió: “Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces… La exposición mediática de una persona sin conocer las causas y demás sí puede ser muy dañina, pero no tendría que ser más dañino de lo que tú estás sintiendo“.

Fue raíz de ello que la periodista de ESPN indicó que tomó una decisión radical para su vida, la cual tiene que ver con dejar de exponer su cotidianidad en las redes sociales, pues no quiere repetir la historia.

“Entendí que no debo exponer toda mi vida íntima en mis redes sociales y eso me ha blindado“, indicó.

Melissa Martínez dice si está en una relación amorosa

En la conversación con el programa mencionado, Melissa Martínez detalló que el hecho de que le haya puesto un límite a lo que comparte en sus redes sociales, no significa que esté sola, confesando que ha conocido gente y que recibe muchos consejos de sus compañeros de trabajo, que en un su mayoría son hombres.

“La gente cree que yo he estado sola estos dos años, me ve en la casa tomándome una copa de vino y cree que es con un palo de ‘selfie’… Yo siempre he sido muy noviera y en este tiempo he conocido gente… Según el ‘Tino’ Asprilla ninguno está a mi altura”, agregó entre risas.

Melissa Martínez describe cómo le gustan los hombres

Finalmente, Melissa Martínez dio una opinión de cómo le gustan los hombres, haciendo énfasis en que es clave que sean mentalmente maduros, que gocen de libertad y que sean ambiciosos, propositivos.

