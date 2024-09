Una de las periodistas deportivas más influyentes y queridas del país es Melissa Martínez, quien ha pasado por varios medios muy importantes. Su amor por el Junior la ha llevado a conectar muy bien con los barranquilleros, pero también es cercana a otras hinchadas del país.

Por tal motivo, su vida personal despierta mucho interés, tal y como ocurrió con su sonada separación con el futbolista uruguayo Matías Mier. Pero una de las preguntas que más se hacen sus seguidores tiene que ver su edad, ya que, para muchos, aparenta menos años de los que tiene.

Y es que el pasado 29 de enero, la nacida en Soledad, Atlántico, cumplió 38 años. Esto, según explicó en una reciente entrevista, ya no la afecta para nada.

“No tengo problemas con mi edad, eso es maravilloso. Hubo un tiempo en el que me preocupaba mucho el tema de la edad y luego me fui encontrando con muchas amigas a lo largo del tiempo, unas absolutamente espectaculares, otras mostrando más la cédula y dije ‘me siento muy bien con esta edad que tengo porque siento que he vivido como cuatro vidas en una’. Debería estar un poquito cascadita, pero no ha pasado, creo yo”, dijo entre risas la periodista en el programa ‘Sisepuedcast’.

Acá, el momento en el que lo mencionó:

Allí mismo, Melissa Martínez reveló que le tiene cierto temor a las entrevistas, debido a que la gente puede llevarse una imagen que no es por culpa de su espontaneidad.

“Estos espacios me cuestan un poco de trabajo por lo espontánea que en algunos momentos soy. A veces tengo humor negro, a veces soy muy costeña, a veces puedo parecer sobrada, entonces me asusta este tipo de espacios por vender una imagen o que se vea una Melissa que no soy. Prefiero que la gente, cuando me conoce en algún escenario, pueda construir una imagen ojalá positiva”, comentó al respecto en el mismo espacio.

¿Quién es Melissa Martínez?

Melissa Martínez se ha destacado por su carisma, conocimiento del fútbol y su pasión por este deporte. Empezó su carrera como la ‘Patrullera’ en Noticias RCN, pero su verdadero salto a la fama lo dio en el periodismo deportivo.

Pasó por ‘Futbolmanía RCN’ y cubrió los eventos deportivos más importantes de Colombia, que le permitieron ganarse un lugar dentro de la carrera del periodismo deportivo.

¿Dónde ha trabajado Melissa Martínez?

La barranquillera ha tenido una trayectoria bastante sólida y ha trabajado en diversos medios y programas, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de su carrera. A continuación, algunos de los lugares donde ha trabajado:

RCN: sus inicios en el periodismo deportivo se dieron en el Canal RCN, donde se convirtió en un rostro familiar para los amantes del fútbol gracias a programas como ‘Futbolmanía RCN’ y la sección deportiva de Noticias RCN.

sus inicios en el periodismo deportivo se dieron en el Canal RCN, donde se convirtió en un rostro familiar para los amantes del fútbol gracias a programas como ‘Futbolmanía RCN’ y la sección deportiva de Noticias RCN. Fox Sports: después de su paso por RCN, Melissa se unió a Fox Sports, donde participó en programas como ‘Central Fox’.

después de su paso por RCN, Melissa se unió a Fox Sports, donde participó en programas como ‘Central Fox’. ESPN: actualmente, es una de las presentadoras más destacadas de ESPN Colombia, donde forma parte del programa ‘ESPNFShow’ y otros espacios deportivos.

Además de su trabajo en televisión, Melissa también ha participado en otros proyectos como conferencista y empresaria (tiene su marca de ropa).

