Melissa Martínez, una de las periodistas más reconocidas en Colombia, se ha visto envuelta en rumores infundados sobre su salud. En una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram, la presentadora decidió aclarar los falsos comentarios que circulan acerca de una supuesta lucha contra la diabetes.

Uno de sus seguidores le preguntó directamente: “¿Meli, sufriste de diabetes?”. Sin titubear, Melissa respondió con claridad, asegurando que nunca ha padecido esa enfermedad. Además, expresó su preocupación por los mensajes que ha estado recibiendo en los últimos días, donde algunas personas le han enviado palabras de apoyo creyendo que realmente está combatiendo la diabetes.

“Me he angustiado mucho en estos días porque he recibido muchos mensajes preguntándome sobre una medicación para luchar contra la diabetes, y hay unas especificaciones de diabetes tipo dos”, comentó la periodista, evidenciando su inquietud por la situación.

Melissa explicó que los rumores se originaron a partir de una campaña publicitaria fraudulenta, en la que, según ella, alguien utilizó inteligencia artificial para manipular su imagen y voz, asociándola con productos para la diabetes.

La periodista dejó claro que este tipo de acciones no es la primera vez que sucede y que ya está en contacto con sus abogados para tomar las medidas legales necesarias.

“Yo nunca he sufrido de diabetes y no conozco esa medicación. Es un resultado más de la mala utilización de la inteligencia artificial, en el que utilizan a una persona popular, como yo, le ponen un libreto, utilizan mi voz y la gente cree. Lo siento mucho, sé que algunas personas me escribieron pensando que es una realidad. Ahora, otra vez, toca mirar con los abogados porque esto no es correcto”, concluyó Melissa Martínez, dejando claro que tomará cartas en el asunto para proteger su imagen.