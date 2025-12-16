Melissa Martínez es una de las periodistas más reconocidas en el país, pues además de los conceptos tácticos y técnicos que maneja, además de su afición por el Junior de Barranquilla, muchos la identifican por su belleza y la forma en la que se desenvuelve en cámara.

De hecho, como es tan activa en las redes sociales, la mayoría de veces que sube alguna publicación o historia recibe múltiples halagos de sus seguidores, refiriéndose a ella con palabras incluso dulces.

Sin embargo, algunas otras veces recibe críticas, ya sea por la forma en la que se maquilla, como sale en las fotos o incluso por cómo se viste. Recientemente la periodista compartió unas fotografías desde el estadio Metropolitano en la final que ganó Junior 3-0, mostrándose muy contenta por el resultado y porque pudo cubrir al equipo del cual es hincha.

No obstante, apareció una persona en las redes sociales atacándole, diciendo que ya hasta usa la inteligencia artificial para sus fotografías e incluso metiéndose en temas muy personales sobre su cuerpo.

“Señora, no le basta con todas las cirugías que tiene sino que ahora también retoca las fotos con IA? PATÉTICO”, escribió la persona en las fotografías de la periodista.

Ante esto, Melissa Martínez no lo ignoró, sino que por medio de una respuesta puso muchos emoticones y hasta dijo “no puedes con tanto”.

🤣🤣🤣. Esas fotos las tomó Josefina del Heraldo 🤣 no puedes con tanto 🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁 https://t.co/uzdiO9I496 — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) December 16, 2025

Lo cierto es que estas son situaciones con las que tiene que lidiar la periodista todos los días, pero que no le quita el sueño, sino que por el contrario la motiva a seguir compartiendo sus vivencias todos los días .

Ahora, cabe destacar que Melissa está enfocada en su carrera profesional, sobre todo porque este martes, 16 de diciembre, Junior puede sumar un nuevo título cuando se mida al Deportes Tolima.

