Mary Méndez sorprendió a sus seguidores durante la emisión de este sábado 21 de marzo en ‘La red‘, de Caracol TV, al revelar detalles de su vida personal que hasta ahora no habían sido públicos.

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La presentadora confesó que estuvo en celibato durante cuatro años y medio, pero aclaró que no se trató de una decisión forzada ni por falta de pretendientes.

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Simplemente, después de su relación larga con el empresario Santiago Iregui, decidió no involucrarse sentimentalmente con nadie más, enfocándose en sí misma y en su bienestar emocional.

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Aunque muchos desconocen o han olvidado este capítulo, Mary estuvo casada durante casi ocho años con Iregui. Sobre esa etapa, la samaria habla con gratitud y madurez:

“Yo me enamoré perdidamente y tuve un matrimonio muy bonito durante ocho años”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que su familia siempre tuvo reservas respecto a la relación: “Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí”, reveló, explicando que sus seres queridos intentaron disuadirla, convencidos de que no era el camino correcto para ella.

El matrimonio terminó, y cada uno siguió su rumbo, dejando atrás lo que Mary describe como “años absolutamente maravillosos”.

Lejos de considerarlo un golpe o un fracaso, la presentadora reflexionó sobre el divorcio con serenidad y autoconciencia:

“Sería injusto llamarle un porrazo. Estuve acompañada de un gran hombre en ese momento, pero las cosas no se dieron”, comentó, resaltando el valor de lo vivido sin aferrarse al pasado.

Luego de su separación, Mary encontró un camino de empoderamiento personal y profesional.

“Llevé ocho años de divorciada y siete años de empresaria. Me volví a casar, pero me casé conmigo misma. Monté mi empresa y dije: este es mi momento de verdad, de salir adelante y no quedarme llorando sobre mis miserias ni victimizándome”, explicó, luego de unos años de separada.

Desde entonces, su vida se centra en su disciplina, bienestar y emprendimiento, con Fitcook, su marca de alimentación saludable, como proyecto estrella. Lo que comenzó como un pequeño negocio hoy suma más de 350.000 seguidores en Instagram.

¿Quién es el nuevo novio de Mary Méndez?

Además de su éxito profesional, Mary comparte detalles de su vida sentimental actual. Luego de mostrar a su nuevo novio en redes sociales, lo presentó como “Juan de la cosa”, y describió su relación como armoniosa y sólida:

“Llevamos lo que tenemos que llevar para querer estar unidos otro tiempo más. Con mi familia engranó a la perfección, así que todo perfecto”. Según la presentadora, se conocieron en el camino de la vida, y sus afinidades hicieron que él se convirtiera en su compañero de aventuras.

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“Lo vivido ha sido suficiente como para querer mantenernos unidos por un tiempo más; los días del amor no se cuentan”, añadió.

Mary también explicó por qué decidió hacer pública su relación: “Lo hice en parte para que mis exparejas se enteraran de que estoy concentrada en una sola persona y dejaran de aspirar a volver conmigo. Lo hice para calmar los ‘desvíos de conducta’, que estaban alborotados, así que tocaba poner freno”, concluyó.

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