A pocos meses de que termine el actual esquema de aseo en Bogotá, la Contraloría Distrital lanzó una fuerte advertencia por los riesgos fiscales, operativos y jurídicos que podría enfrentar la ciudad si no se toman decisiones claras y bien sustentadas. El ente de control señaló que el cierre del modelo vigente, previsto para febrero, exige medidas urgentes para evitar problemas en la prestación del servicio.

Como parte de sus funciones de control fiscal, la Contraloría de Bogotá sostuvo una mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), encuentro que sirve de antesala a una Actuación Especial que comenzará en marzo. En esa reunión se revisaron puntos críticos del sistema de aseo, teniendo en cuenta el fin del contrato actual y las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.

Durante el análisis se abordaron los efectos técnicos, financieros y contractuales que dejaría el cierre del esquema actual, así como las alternativas para asegurar que el servicio de recolección de basuras continúe sin interrupciones. La Contraloría también puso sobre la mesa la necesidad de mantener la eficiencia y la sostenibilidad del servicio, que impacta directamente la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

Uno de los temas clave fue la protección de la población recicladora, que cuenta con un amparo especial de la Corte Constitucional, conforme al Auto 2059 de 2025. El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, afirmó que cualquier decisión sobre prórrogas, esquemas temporales o un nuevo modelo debe respetar los derechos de los recicladores y evitar retrocesos en las acciones afirmativas ordenadas por la justicia.

Además, la Contraloría advirtió que la Uaesp debe revisar a fondo el modelo financiero y tarifario del servicio, así como el manejo de los bienes usados para la recolección de residuo. El organismo recordó que los contratos actuales fueron pensados con una fecha de cierre definida y que los activos ya fueron pagados a través de la tarifa que asumen los usuarios.

En ese escenario, el ente de control insistió en que cualquier salida transitoria debe evitar pagos duplicados, definir qué bienes deben pasar al Distrito y reducir riesgos legales y fiscales.

