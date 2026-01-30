Con las elecciones del 8 de marzo de 2026 en el radar, miles de ciudadanos en Colombia comienzan a preguntarse qué ocurre si son designados como jurados de votación y no pueden presentarse. La Registraduría Nacional recuerda que sí existen excusas legales para quedar exonerado del deber.

De acuerdo con el artículo 108 del Código Electoral, solo ciertas situaciones permiten justificar la inasistencia sin exponerse a sanciones. Estas causales deben demostrarse y presentarse dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral.

Enfermedad, fallecimiento y lugar de residencia

Una de las principales excusas aceptadas es la grave enfermedad del jurado o de un familiar cercano, como el cónyuge, padres o hijos. Esta condición debe estar debidamente certificada.

También se contempla como causal válida el fallecimiento del jurado o de alguno de esos familiares, siempre que haya ocurrido el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores.

Otra razón admitida es no residir en el lugar donde la persona fue designada como jurado, así como haber inscrito la cédula y votar en otro municipio, lo que imposibilita cumplir con la designación.

Edad y otras condiciones reconocidas por la Registraduría

La normativa también señala que los menores de 18 años no pueden ser jurados de votación, salvo en elecciones específicas como las de Consejos de Juventud.

Todas estas causales están consignadas oficialmente por la Registraduría y deben ser evaluadas por la autoridad electoral, que define si la excusa es aceptada o no, con base en la documentación presentada por el ciudadano.

Qué pasa si un jurado no se presenta sin excusa válida

La Registraduría advierte que no presentarse como jurado de votación sin una excusa legal puede acarrear sanciones, según lo establece el Código Electoral. Estas incluyen multas y otras medidas administrativas, razón por la cual recomiendan revisar con cuidado la designación y, de ser necesario, justificarla a tiempo.

Por eso, quienes resulten nombrados como jurados deben verificar si cumplen alguna de las causales de exoneración y adelantar el trámite correspondiente, para evitar inconvenientes legales durante la jornada electoral.

