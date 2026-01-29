Mientras que hay alegría entre los soldados por el aumento del salario mínimo en Colombia, una de las grandes preguntas que se hacen muchas personas de cara a las elecciones legislativas el 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo tiene que ver también con dinero.

Así es como surge la duda sobre cuánto reciben los jurados de votación para alimentación y transporte, a lo que la Registraduría indicó que no ofrece ninguna clase de aporte para ese tema a quienes asumen la responsabilidad.

La entidad explicó que el presupuesto asignado por el Gobierno nacional no incluye recursos para ello, por lo que los jurados de votación deben llegar por sus propios medios a la respectiva mesa en donde fueron asignados, así como proveer su alimentación.

Este se convierte en un breve y contundente aviso en 2026 para quienes deben asumir esta tarea obligatoria, que se aproxima como clave en las elecciones tanto legislativas como presidenciales (en primera y segunda vuelta si se presenta el escenario).

¿Cómo saber si es jurado de votación en Colombia?

Para verificar si ha sido designado como jurado de votación en Colombia durante este 2026, debe acudir exclusivamente a los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El proceso es digital y se habilita semanas antes de cada jornada electoral.

Ingresar al portal oficial de la Registraduría y buscar el botón que dice Electoral. Abajo, donde dice Trámites y Servicio, presionar en consulta de Jurado de votación. Digitar el número de cédula en el campo correspondiente sin puntos ni espacios. Verificar el resultado para conocer el puesto de votación, número de mesa y cargo asignado.

Ignorar esta responsabilidad puede acarrear sanciones económicas o administrativas, por lo que es vital ejecutar la consulta de manera preventiva a través de las siguientes herramientas institucionales.

La multa puede llegar hasta los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Dado que la cifra se ajusta anualmente con el salario mínimo, el monto en pesos puede ser considerable.

Para quienes trabajan con el Estado, la consecuencia es mucho más drástica que una multa económica. El incumplimiento de esta función pública es causal de destitución del cargo y pérdida de la calidad de servidor público, previa investigación disciplinaria.

La ley solo admite causales de exoneración muy específicas, las cuales deben probarse documentalmente ante la Registraduría:

Enfermedad grave del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo.

Fallecimiento del jurado o de alguno de los familiares mencionados anteriormente, ocurrido el día de las elecciones o dentro de los tres días previos.

No ser residente en el lugar donde fue designado.

Haberse inscrito y votar en un municipio diferente.

¿Qué hace un jurado de votación en Colombia?

Un jurado de votación en Colombia desempeña un papel crucial para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos democráticos. Su labor comienza a las 7:00 a. m. del día de los comicios y finaliza únicamente cuando se entregan los pliegos electorales a los delegados de la Registraduría. Durante la jornada, estos ciudadanos actúan como la máxima autoridad en su mesa asignada, supervisando que cada voto se emita de manera libre y espontánea.

Las responsabilidades principales de un jurado incluyen:

Verificar la identidad de los votantes mediante la cédula de ciudadanía original.

Entregar las tarjetas electorales debidamente firmadas para evitar fraudes.

Custodiar la urna y asegurar que los sobres se depositen correctamente.

Ejecutar el escrutinio de mesa una vez cerradas las votaciones a las 4:00 p. m.

Diligenciar con exactitud los formularios E-11 (lista de votantes), E-14 (acta de escrutinio) y E-17 (recibo de documentos).

Resolver las reclamaciones o dudas que presenten los testigos electorales durante el conteo.

El manejo de los formularios, especialmente el E-14, es la tarea más crítica, ya que cualquier error en la consignación de datos puede generar inconsistencias en los resultados nacionales.

